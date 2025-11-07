Rafael Nadal: “Federer più magico, Djokovic il più laborioso. Problema al piede? Convissuto per tutta la vita”

Rafael Nadal ha affermato che Roger Federer e Novak Djokovic lo hanno portato al limite durante la sua carriera sportiva, anche se ciascuno in maniera differente, poiché lo svizzero era un tennista “un po’ più magico”, mentre il serbo è stato “più laborioso”. Il tennista spagnolo ne ha parlato durante l’America Business Forum, forum tenutosi a Miami con la presenza di leader politici, imprenditori e sportivi: “Sono due personalità diverse, ma che alla fine hanno una grande passione e un grande amore per lo sport“.

Il 22 volte Campione Slam ha definito Federer più “magico dal punto di vista del talento puro e dell’ispirazione, mentre Djokovic un po’ più laborioso, con un’etica del lavoro e una mentalità vincente difficili da superare”. Il maiorchino si è soffermato anche sull’infortunio degenerativo al piede, che nel 2005 ha rischiato di porre fine alla sua carriera: “Ho dovuto convivere con questo problema per tutta la mia carriera, ma mi ha aiutato ad apprezzare tutto ciò che gli è successo nella sua carriera e a non dare mai per scontata una sconfitta o una vittoria“.

Nadal si trova a Miami per assistere al Gran Premio di Miami della E1Series, il campionato mondiale di motonautica elettrica, che si disputa tra il 7 e l’8 novembre, e in cui l’ex tennista sponsorizza il team “Team Rafa”. Nel frattempo Novak Djokovic è impegnato al torneo ATP 250 di Atene e dovrebbe poi prendere parte alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti del mondo.