Jannik Sinner e il legame col piccolo Valentin: la storia a lieto fine di Parigi

Un campione dentro e fuori dal campo. Non si vogliono strappare le lacrime forzatamente, ma raccontare quel che è. La settimana parigina di Jannik Sinner si è conclusa nella maniera migliore per lui: la conquista del titolo del Masters1000 (5° titolo di questa tipologia in carriera) e il ritorno al vertice della classifica mondiale.

Un cammino esaltante, senza perdere set, che segue a stretto giro l’affermazione a Vienna. Sinner più forte anche della regola di Rino Tommasi, in riferimento all’alto numero di giocatori che, nella settimana successiva alla vittoria in un torneo, vengono sconfitti alla prima uscita. Il pusterese è riuscito ad andare oltre, realizzando una splendida doppietta.

In questo cammino ricco di soddisfazioni c’è stato spazio anche per una storia tra il n.1 del mondo e un bambino. Valentin, questo il suo nome, dall’arrivo alla Defense Arena di Sinner ha sempre mostrato vicinanza e grande trasporto nei confronti del tennista italiano. E così, dopo la richiesta di un selfie nel primo giorno, è stato lo stesso giocatore nostrano a invitare nelle circostanze successive il giovanissimo tifoso a farsi una foto con lui.

Firmando gli ultimi autografi, prima della partenza, Jannik ha riconosciuto Valentin tra gli appassionati, presente lì per fargli i complimenti. Il fuoriclasse altoatesino, dunque, ha aperto il bagaglio dell’auto e deciso di regalare la sua maglietta al giovanissimo tifoso. Dopo un abbraccio molto spontaneo, ci si è messi in cammino per una nuova sfida, nella consapevolezza di non aver solo un nuovo titolo nel proprio palmares, ma anche l’affetto di chi vive il tennis nel modo migliore.