Achille Polonara rivela: “Mi hanno detto che al 90% sarei morto”. Dimesso dall’ospedale dopo 10 giorni di coma

Una lunga e difficile battaglia quella che sta affrontando il giocatore della Dinamo Sassari e della Nazionale italiana di basket, Achille Polonara. La leucemia mieloide acuta, diagnosticata il 10 giugno, è l’avversaria con cui il cestista nostrano sta lottando con tutte le proprie forze.

Dopo il trapianto di midollo osseo dello scorso 25 settembre all’Ospedale Sant’Orsola di Bologna con midollo compatibile al 90% di una donatrice americana, c’era stato un peggioramento delle sensibili condizioni il 16 ottobre.

Il tutto dovuto all’insorgenza di una brusca embolia cerebrale, che ha causato una grave carenza d’ossigeno al cervello. Polonara, vista la situazione, è stato immediatamente indotto in coma farmacologico per proteggere l’organo e facendo temere il peggio.

“Mi avevano detto che al 90% sarei morto. Quando ero in coma mi sembrava di essere in un’altra città. Ma non vi liberate così facilmente di me: ho fatto una promessa a Erika“, ha dichiarato al programma Le Iene. A distanza di due settimane dall’embolia, l’azzurro ha iniziato ad assaporare la sua realtà, tornando a casa per mezza giornata, pur con limitazioni nella mobilità. Venerdì 7 novembre sarà dimesso e potrà riabbracciare i propri figli.