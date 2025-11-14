A Levi regna l’incertezza nello slalom maschile. Da Noel a Kristoffersen, da Schwarz a Braathen. L’Italia si affida a Vinatzer

Lo slalom maschile è diventata nelle ultime stagioni la specialità della Coppa del Mondo di sci alpino sicuramente più incerta. Sono davvero tanti gli atleti che possono lottare non solo per un piazzamento sul podio, ma proprio anche per la vittoria. Una situazione che si ripeterà anche questa domenica in quel di Levi, sede dell’esordio stagionale degli specialisti dei rapid gates.

Dopo una pausa di qualche anno, la gara finlandese è tornata nel 2024 come primo slalom della stagione e a vincere è stato il francese Clement Noel davanti al norvegese Henrik Kristoffersen e allo svizzero Loic Meillard. Noel va sicuramente a caccia del bis in una stagione che il transalpino spera possa portare la sua prima coppa di slalom della carriera. Una sfera di cristallo vinta nella passata stagione proprio da Kristoffersen, decisamente il più continuo e che punta a confermarsi anche in questa.

Nel lotto dei favoriti sono assolutamente inseriti anche gli austriaci Marco Schwarz, Manuel Feller e Fabio Gstrein, ma anche i norvegesi Timon Haugan e Atle Lie McGrath; il tutto senza dimenticare anche il tedesco Linus Strasser ed il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, che sogna di regalare al Brasile la prima storica vittoria in Coppa del Mondo.

Una gara, però, apertissima anche a qualche sorpresa e magari qualche nome fuori dalle primissime file, come potrebbero essere il francese Steven Amiez, il croato Samuel Kolega, il bulgaro Albert Popov, il britannico Dave Ryding e lo svedese Kristoffer Jakobsen.

In casa Italia i fari sono sicuramente puntati su Alex Vinatzer, che in questa stagione cerca di trovare continuità di risultati anche in slalom. L’altoatesino ha tutto per stare con i migliori della specialità e vuole già cominciare dal primo slalom. A Levi ci sarà anche il ritorno in gara di Tommaso Sala, che proprio dopo la gara dell’anno scorso si è fatto male, saltando poi tutta la stagione.