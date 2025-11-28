A che ora lo sci di fondo oggi in tv, 10 km Ruka 2025: programma, tv, streaming, italiani in gara

Ci siamo: sta per partire la Coppa del Mondo di sci di fondo. Oggi in programma le due 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli, un classico (e non ce ne voglia il gioco di parole) di questo inizio finlandese, anche questo ormai tradizionalmente a Ruka.

Notevole la presenza italiana al via, con il contingente maschile inevitabilmente prossimo a essere trascinato da Federico Pellegrino non tanto nelle gare distance quanto, chiaramente, nelle sprint. Ed è anche la sua ultima stagione prima del ritiro, un addio che sarà inevitabilmente legato a quel che sarà a Milano Cortina. In campo femminile annata di crescita, o almeno questo è quel che si spera, per Maria Gismondi, che cerca spazio in un’annata che potrebbe avere tante protagoniste diverse.

La Coppa del Mondo di sci di fondo inizia oggi a Ruka con le 10 km. Sarà possibile seguirle in diretta tv su RaiSport, oltre che in streaming su Eurosport 1, Discovery+, SkyGo, DAZN e RaiPlay (gara femminile integrale su RaiPlay Sport 1). OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO RUKA 2025 OGGI

Venerdi 29 novembre

Ore 10:30 10 km individuale TC femminile – Diretta tv su RaiSport (dalle 11:00)

Ore 13:15 10 km individuale TC maschile – Diretta tv su RaiSport (integrale)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO RUKA 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport (donne dalle 11:00, uomini integrale)

Diretta streaming: Eurosport 1, Discovery+, SkyGo, DAZN, RaiPlay (gara femminile integrale su RaiPlay Sport 1)

Diretta Live testuale: OA Sport

ITALIANI IN GARA

UOMINI – 25 Giovanni Ticcò, 26 Simone Daprà, 34 Paolo Ventura, 42 Davide Graz, 46 Elia Barp, 61 Federico Pellegrino

DONNE – 3 Nadine Laurent, 4 Iris de Martin Pinter, 15 Anna Comarella, 20 Maria Gismondi, 42 Caterina Ganz