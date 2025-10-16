Tennis
WTA Osaka 2025, risultati 16 ottobre: ai quarti Fernandez e Sramkova, eliminate Mertenz e Bouzkova
Si completano con i quattro match odierni gli ottavi di finale del tabellone di singolare femminile dei Japan Open 2025 di tennis, torneo di categoria WTA 250 in corso ad Osaka, in Giappone, ormai orfano di giocatrici italiane.
Nella parte alta del tabellone arriva la sorpresa più grande, con la qualificata ceca Tereza Valentová che maltratta la numero 3 del seeding, la belga Elise Mertens, sconfitta con un perentorio 6-4 6-1. Sorpresa anche nella parte bassa del main draw, con l’elvetica Viktorija Golubic che rimonta e supera la testa di serie numero 5, la ceca Marie Bouzková, sconfitta con il punteggio di 1-6 6-2 7-6 (3).
L’ultimo accoppiamento dei quarti di finale, invece, metterà di fronte la slovacca Rebecca Šramková, che piega in tre set la numero 7 del tabellone, la statunitense Ann Li, battuta con lo score di 6-2 3-6 6-3, e la numero 4 del seeding, la canadese Leylah Fernandez, che regola la qualificata magiara Dalma Gálfi con il punteggio di 6-1 6-4.
WTA 250 OSAKA 2025 – RISULTATI 16 OTTOBRE
Ottavi di finale
Tereza Valentová (Cechia, Q) b. Elise Mertens (Belgio, 3) 6-4 6-1
Rebecca Šramková (Slovacchia) b. Ann Li (Stati Uniti, 7) 6-2 3-6 6-3
Leylah Fernandez (Canada, 4) b. Dalma Gálfi (Ungheria, Q) 6-1 6-4
Viktorija Golubic (Svizzera) b. Marie Bouzková (Cechia, 5) 1-6 6-2 7-6 (3)