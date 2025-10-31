Vela: Chiavarini detta legge nel day-2 ai Campionati Italiani di Palermo, bella gara ne 470 misto

Va in archivio una giornata oltremodo difficile in quel di Palermo, città che ospita questo fine settimana i Campionati Italiani 2025 di vela riservati alle classi olimpiche. A causa delle condizioni meteorologiche avverse contrassegnata da forti piogge infatti il programma è stato parzialmente stravolto. Sul golfo di Mondello (acqua dedicata all’ILCA 6, ILCA 7 e 470 misto) il vento, in un modo o nell’altro, si è steso, mentre a Sferracavallo (Nacra 17, 49er, 49erFX) è stato necessario annullare alcune prove, così come ad Isola delle Femmine (IQ Foil, Formula Kite).

Nell’ILCA 7 sono andati in scena due segmenti (cinque il numero totale) con protagonista sempre il solito Lorenzo Brando Chiavarini che, dominandoli entrambi, ha portato il suo punteggio netto a 7 scavando un solco profondo su Dimitri Peroni, secondo con 17 (2-6 per lui oggi) davanti a Cesare Barabino, terzo a quota 18 (6-9). Nell’ILCA 6 prosegue invece il cammino positivo della tedesca Julia Bauesselberg, leader con 9 punti netti (2-1 il ruolino di marcia odierno) precedendo Ginevra Caracciolo Di Brienza, seconda con 16 (3-6), e Matilda Talluri, terza con 18.0 (1-4). Scivola al quinto posto Carolina Albano, leader ieri e adesso costretta a rincorrere con 20.

Interessante poi lo scenario nel 470 misto, grazie alla leadership di Livia Campinelli-Nicola Brunotti i quali, dopo le tre prestazioni di oggi chiuse al sesto, al primo ed al quarto posto si sono attestati in zona 18 precedendo di un solo punto Giacomo Ferrari-Alessandra Dubbini, secondi con 27 (1-6-2) superando gli spagnoli Silvia Depares Mas-Alejandro De Maqua, terzi con 20 (715-7-3). Inseguono quindi Elena Berta-Giulio Calabrò, quarti con 21 (2-10-5).

Nel Nacra17 rimangono davanti Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei nonostante il secondo posto centrato nella prima e unica prova di giornata salendo in questo modo a 3 punti netti. In scia Federico Figlia Di Granara-Caterna Sedmak (6); più lontani invece Margherita Porro-Andrea Spagnolli (9).

Soltanto una regata poi nel 49er, con davanti Alex Demurtas (9) grazie alla quarta pazza strappata oggi che gli ha concesso di arginare provvisoriamente l’ungherese Reni Oscar Szabo e lo sloveno Sbit Sterpino, entrambi appaiati a 10. Vicinissimo poi Valerio Zeno Marchesini con 11. In campo femminile, dunque nel 49erFx, resiste la norvegese Pia Dahl Andersen, attualmente prima con 7 contenendo Jana Germani (11.) e la tedesca Catherine Bart (12).

Non decolla poi l’IQ Foil (in scena a largo di Isola Delle Femmine), considerata l’unica regata disputata oggi che si somma a quella andata in scena ieri. Anche dopo il day-2 svetta Luca Di Tomassi, il quale guida le operazioni con 3 punti netti dopo aver centrato il terzo posto nella seconda prova. Non lontano poi l’israeliano Tom Reuveny (10), seguito dal connazionale Yao More (11). Niente da fare invece per le atlete della categoria femminile, a corto di regate

Comincia anche la rassegna della Formula Kite, in cui a svettare in campo femminile è stata Tiana La Porte, prima nell’unica regata realizzata immediatamente seguita da Giorgia Speciale, Sofia Tomasoni e Maggie Eillen Pescetto. Tra i maschi bene Flavio Marx, abile ad imporsi lasciandosi dietro Felice Saturnino De Nicolò e Massimo Chieffo.