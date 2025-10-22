Vela
Vela, cast stellare a Palermo per i Campionati Italiani Classi Olimpiche tra stelle azzurre e internazionali
Sarà Palermo ad ospitare l’edizione 2025 dei Campionati Italiani Classi Olimpiche di vela, in programma da giovedì 30 ottobre a domenica 2 novembre. La grande crescita del movimento azzurro ha reso il CICO un punto di riferimento anche per tanti atleti stranieri che scelgono di gareggiare in Italia per mettersi alla prova in una flotta Open sempre più competitiva.
Le iscrizioni sono aperte fino al 25 ottobre, ma si preannuncia già un campo partenti di livello stellare in tante specialità. Al momento sono attesi in Sicilia oltre 350 velisti provenienti da 16 paesi diversi (oltre all’Italia ovviamente) in dieci classi olimpiche ed in due discipline Para Sailing, per una regata che promette grande spettacolo.
Presenti anche tre campioni olimpici: la cagliaritana Marta Maggetti (oro a Parigi nell’iQFoil), l’israeliano Tom Reuveny (oro nell’iQFoil a Parigi) e l’olandese Kiran Badloe (oro nell’RS:X a Tokyo). La partecipazione di tanti big internazionali della tavola è dovuta anche all’appuntamento con gli Europei di windsurf sempre a Palermo verso fine novembre.
Iscritti al CICO anche altre stelle della vela olimpica azzurra come Lorenzo Brando Chiavarini (ILCA 7), Jana Germani/Bianca Caruso (49erFX), Maggie Pescetto (Formula Kite), i 470 di Giacomo Ferrari/Alessandra Dubbini ed Elena Berta/Giulio Calabrò, il campione mondiale in carica di iQFoil Nicolò Renna ed i freschi vice-campioni del mondo Nacra 17 Gianluigi Ugolini/Maria Giubilei.