CiclismoStrada
Tour of Guangxi 2025: il percorso, le tappe e chi parteciperà. Spiccano Narvaez e Skjelmose
Ultima corsa World Tour della stagione: il massimo circuito internazionale passa dalla Cina per chiudere l’annata. Edizione numero sei del Tour of Guangxi, andiamo a scoprirlo nel dettaglio.
PERCORSO E TAPPE
Dopo una prima frazione favorevole ai velocisti, tre tappe consecutive miste, con strappi anche nella fase finale. Poi la quinta tappa in montagna, con l’arrivo in vetta a Nongla (rampa con pendenze che si avvicinano al 20%) e ultima frazione probabilmente favorevole ancora alle ruote veloci.
Tappa 1 (14/10): Fangchenggang – Fangchenggang (149,4 km)
Tappa 2 (15/10): Chongzuo – Jingxi (179,6 km)
Tappa 3 (16/10): Jingxi – Bama (214 km)
Tappa 4 (17/10): Bama – Jinchengjiang (176,8 km)
Tappa 5 (18/10): Yizhou – Nongla (165,8 km)
Tappa 6 (19/10): Nanning – Nanning (134,3 km)
FAVORITI
Non mancano gli scalatori al via, anche se ovviamente le stelle hanno concluso la stagione al Lombardia. Pello Bilbao (Bahrain – Victorious), Harold Martín López (XDS Astana Team), Cian Uijtdebroeks (Team Visma | Lease a Bike), ma soprattutto sfida che sembra tra Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) e Mattias Skjelmose (Lidl – Trek).
ITALIANI
|
Corridore
|
Squadra
|
Andrea Raccagni Noviero
|
Soudal Quick-Step
|
Daniel Skerl
|
Bahrain – Victorious
|
Florian Samuel Kajamini
|
XDS Astana Team
|
Francesco Busatto
|
Intermarché – Wanty
|
Kevin Colleoni
|
Intermarché – Wanty
|
Luca Mozzato
|
Arkéa – B&B Hotels
|
Simone Consonni
|
Lidl – Trek
|
Fausto Masnada
|
XDS Astana Team
|
Davide Cimolai
|
Movistar Team
|
Andrea Pasqualon
|
Bahrain – Victorious