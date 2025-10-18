CiclismoStrada
Tour of Guangxi 2025, Paul Double vince la quinta tappa. Il britannico nuovo leader della generale
Il britannico Paul Double si aggiudica la quinta tappa del Tour of Guangxi, Yizhou-Nongla di 165,8 chilometri. Sulla salita finale della Nongla Scenic Area, 3,2 chilometri al 7,3 % di pendenza media, il corridore della Team Jayco AlUla piazza l’allungo vincente e taglia il traguardo da solo.
Completa la giornata trionfale del britannico la conquista della maglia di leader della classifica generale. Double, alla quarta vittoria da professionista, precede il francese Victor Lafay (Decathlon AG2R La Mondiale Team) di nove secondi e il danese Mikkel Frølich Honoré di undici. In classifica generale il portacolori Team Jayco AlUla precede Lafay di 15” e l’ecuadoriano Jhonatan Narváez della UAE Team Emirates-XRG di 16”.
A poco più di tre chilometri dalla fine Haoyu Su (XDS Astana Team) rompe gli indugi e prova l’accelerazione. Dal gruppo fuoriescono il britannico Paul Double (Team Jayco AlUla), il danese Mikkel Frølich Honoré (EF Education – EasyPost) e il tedesco Ben Zwiehoff (Red Bull – BORA – hansgrohe)
Ad animare la giornata provvede l’azione dei cinque fuggitivi partiti all’attacco nei primi chilometri: il francese Simon Guglielmi (Arkéa – B&B Hotels), il belga Tom Paquot (Intermarché – Wanty), il sudafricano Ryan Gibbons (Lidl-Trek), il danese Mathias Norsgaard (Movistar Team) e il cinese Haoyu Su (XDS Astana Team).
I cinque raggiungono un vantaggio massimo di poco inferiore ai tre minuti. Il primo a perdere contatto è il transalpino Guglielmi che perde contatto dai compagni di avventura quando mancano meno di cinquanta chilometri alla fine. Il gruppo non riesce a reagire nella maniera adeguata e alla fine deve alzare bandiera bianca lasciando ai battistrada la possibilità di giocarsi il successo.