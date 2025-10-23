Tour de France femminile 2026, presentato il percorso: 1175 km da Losanna a Nizza, con il Mont Ventoux da affrontare

Dopo le tante indiscrezioni è il momento di prendere atto di quel che sarà. Oggi al Palais des Congrès di Parigi, come ormai è prassi, sono stati svelati i percorsi del Tour de France maschile e femminile. La cerimonia ha dato precedenza alle donne, che catalizzeranno l’attenzione nella Grande Boucle “in rosa” dal 1° al 9 agosto.

Le atlete affronteranno un totale di 1175 chilometri. Il tutto prenderà il via da Losanna (Svizzera), per la partenza della corsa a tappe francese. Il sipario calerà a Nizza, ma prima di giungere in Costa Azzurra ci saranno delle difficoltà da affrontare.

Le cicliste, infatti, dovranno preoccuparsi di una prova contro il tempo nella quarta tappa da Gevrey a Chambertin di 21 km, in cui le qualità delle specialiste saranno messe alla prova, al pari di chi vuol puntare a fare classifica e conquistare l’ambita Maglia Gialla. Ci sarà poi da scalare una delle erte mitiche del Tour, ovvero il Mont Ventoux.

Un arrivo in salita posto al termine della settima frazione che farà capire chi avrà testa e gambe per proprio questa corsa. Nella successiva, il tutto si concluderà con la tappa che prenderà il via da Sisteron e arriverà a Nizza dopo 175 km. Si tratta della frazione più lunga della storia del rinnovato format dedicato alle donne.

TOUR DE FRANCE FEMMINILE 2026

Tappa 1: Lausanne – Lausanne (137 km)

Tappa 2: Aigle – Genève (149 km)

Tappa 3: Genève – Poligny (157 km)

Tappa 4: Gevrey-Chambertin – Dijon (21 km – cronometro individuale)

Tappa 5: Mâcon – Belleville-en-Beaujolais (140 km)

Tappa 6: Montbrison – Tournon-sur-Rhône (153 km)

Tappa 7: La Voulte-sur-Rhône – Mon Ventoux (144 km)

Tappa 8: Sisteron – Nice (175 km)

Tappa 9: Nice – Nice (99 km)