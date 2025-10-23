Tour de France 2026, svelato il percorso della Grande Boucle: si parte da Barcellona e doppio arrivo sull’Alpe d’Huez

Voilà, le jeux sont fait. Presentato quest’oggi il percorso de Tour de France 2026. Nell’abituale sede del Palazzo dei Congressi di Parigi, sono stati volti i veli sui 3333 chilometri dell’edizione n.113 della Grande Boucle. La grande avventura inizierà il 4 luglio e terminerà il 26. Il Grand Départ ci sarà a Barcellona, mentre come al solito tutto andrà in archivio sugli Champs-Elysées di Parigi.

Si tratta della 27ª edizione che inizierà all’estero, la terza in Spagna. In Catalogna la prima frazione sarà una cronosquadre inaugurale di 19 chilometri, che prevede due volte il Montjuic e i tempi saranno importanti per definire la classifica generale.I Pirenei arriveranno relativamente in anticipo, ma potrebbero risultare meno decisivi in un Tour ch prevederà tutte le difficoltà possibili: Massiccio Centrale, Vosgi, Jura e Alpi.

La novità ci sarà nella tappa n.16 con un arrivo in salita inedito per la corsa a tappe francese, ovvero il Plateau de Solaison. È lecito pensare che nell’edizione 2026 il punto focale sarà l’Alpe d’Huez, arrivo in salita nella terzultima e nella penultima tappa. In particolare, nella ventesima frazione l’erta finale sarà parte di una tappa da 5600 metri di dislivello, in cui sarà da considerare anche il Galibier.

In relazione alla 21ª frazione, confermato lo strappo Montmartre, il cui ultimo passaggio è posto a 15 km dall’arrivo. In sostanza, un percorso formato da due cronometro (la prima a squadre), quattro tappe collinari, otto di montagna e sette pianeggianti. Il Tour de France 2026 avrà un dislivello totale di 54450 metri.

PERCORSO TOUR DE FRANCE 2026

Tappa 1: Barcellona – Barcellona (19,7 km – cronosquadre)

Tappa 2: Tarragona – Barcellona (178 km)

Tappa 3: Granollers – Les Angles (196 km)

Tappa 4: Carcassonne – Foix (182 km)

Tappa 5: Lannemezan – Pau (158 km)

Tappa 6: Pau – Gavarnie-Gèdre (186 km)

Tappa 7: Hagetmau – Bordeaux (175 km)

Tappa 8: Périguex – Bergerac (182 km)

Tappa 9: Malemort – Ussel (185 km)

Giorno di riposo

Tappa 10: Aurillac – Le Lioran (167 km)

Tappa 11: Vichy – Nevers (161 km)

Tappa 12: Magny-Cours – Chalon-sur-Saône (181 km)

Tappa 13: Dole – Belfort (205 km)

Tappa 14: Mulhouse – Le Markstein (155 km)

Tappa 15: Champagnole – Plateau de Solaison (184 km)

Giorno di riposo a Thonon-les-Bains

Tappa 16: Thonon-les-Bains – Evian-les-Bains (26 km, crono)

Tappa 17: Chambery – Voiron (175 km)

Tappa 18: Voiron – Orcières-Merlette (185 km)

Tappa 19: Gap – Alpe d’Huez (128 km)

Tappa 20: Le Bourg d’Oisans – Alpe d’Huez (171 km)

Tappa 21: Thoiry – Parigi Champs-Elysées (130 km)