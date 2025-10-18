Tiro con l’arco: le Finali di Coppa del Mondo si aprono con le vittorie di Bernal e Haney

Le Finali 2025 della Coppa del Mondo di tiro con l’arco si sono ufficialmente aperte a Nanchino. In Cina è andato in scena il primo atto di uno degli eventi più prestigiosi della stagione arcieristica, quello riservato ai tiratori di arco compound, sia al femminile sia al maschile.

Compound Femminile

Colpo grosso di Mariana Bernal, che nella finalissima tutta messicana riesce ad avere la meglio sulla quotatissima connazionale Andrea Becerra, al termine di una battaglia risolta allo shoot off con un 10+ su 10, dopo che nelle frecce regolamentari le due avevano fatto registrare il medesimo score: 147-147. Terzo posto invece per l’indiana Jyothi Surekha Vennam: l’asiatica si è imposta nel testa a testa con la britannica Ella Gibson con il netto punteggio di 150-145.

Compound Maschile

Nel tabellone maschile, del quale faceva parte anche l’azzurro Michea Godano (uscito ai quarti di finale), a vincere è stato Emircan Haney. Il turco si è imposto nella finalissima battendo 149-148 il danese Mathias Fullerton, che aveva eliminato proprio Godano. Terza piazza appannaggio del favoritissimo olandese Mike Schloesser, eliminato in semifinale da Haney allo shoot off (147-147/10+ a 10), ma capace di rifarsi allo spareggio contro l’indiano Rishabh Yadavh con il medesimo score (147-147/10+ a 10).

Domani sempre sulle linee di tiro di Nanchino si terranno i contest riservati alle specialiste e agli specialisti dell’arco ricurvo, nessun italiano sarà in gara.