Tennis
Tabellone Masters 1000 Parigi: Sinner dalla parte di Musetti, Alcaraz verso Fritz
Il Masters 1000 di Parigi si disputerà sul cemento della capitale francese dal 27 ottobre al 2 novembre. Il prestigioso torneo in terra transalpina saluterà l’Arena di Bercy e si accaserà alla più confortevole La Defense Arena, nella zona di Nanterre. Jannik Sinner si presenterà all’appuntamento dopo aver preso parte al torneo ATP 500 di Vienna (domani affronterà l’australiano Alex de Minaur in semifinale) e con la possibilità di tornare numero 1 del mondo.
Il fuoriclasse altoatesino esordirà direttamente al secondo turno contro il vincente della sfida tra lo statunitense Alex Michelsen e il belga Zizou Bergs, per poi meritarsi un ottavo di finale contro il ceco Jakub Mensik (testa di serie numero 16 del seeding, favorito contro l’argentino Francisco Cerundolo e contro il serbo Miomir Kecmanovic, che aprirà con un qualificato). L’asticella si alzerà in un eventuale quarto di finale, visto che il 24enne potrebbe affrontare o lo statunitense Ben Shelton (bye, poi Flavio Cobolli o il ceco Tomas Machac) o il russo Andrey Rublev (qualificato, poi lo statunitense Learner Tien o il portoghese Nuno Borges.
Jannik Sinner si trova nella stessa parte di tabellone di Lorenzo Musetti e dunque potrebbe esserci un derby italiano in semifinale, come potrebbe già succedere nell’atto conclusivo di Vienna. Il tennista toscano, che è in corsa per qualificarsi alle ATP Finals, gode di un bye ed esordirà contro Lorenzo Sonego o un qualificato. Potrebbe esserci subito una sfida tricolore per il numero 8 del mondo, che agli ottavi potrebbe vedersela con il russo Daniil Medvedev (incrocerà lo spagnolo Jaume Munar e poi o il francese Giovanni Mpetshi Perricard o il bulgaro Grigor Dimitrov).
Nell’ipotetico quarto di finale, Musetti potrebbe incrociare il tedesco Alexader Zverev, numero 3 del mondo il cui cammino non appare complesso (bye, l’argentino Camilo Ugo Carabelli o un qualificato, lo spagnolo Alejandr Davidovich Fokina o il francese Ugo Humbert, favoriti nella sfida contro il vincente di Darderi-Cazaux).
Carlos Alcaraz si presenterà da numero 1 del mondo e i primi turni non sembrano offrire particolari insidie: esordio contro il vincente della sfida tra il britannico Cameron Norrie e l’argentino Sebastian Baez, possibile ottavo di finale contro uno tra il ceco Jiri Lehecka, il monegasco Valentin Vacherot e il francese Arthur Rinderknech. Ai quarti di finale potrebbe trovare qualche timida difficoltà contro il canadese Felix Auger-Aliassime o il norvegese Casper Ruud, mentre la semifinale annunciata è contro lo statunitense Taylor Fritz, che però sulla sua strada potrebbe trovare il kazako Alexander Bublik e l’australiano Alex de Minaur.
TABELLONE ATP MASTERS 1000 PARIGI
Carlos Alcaraz BYE
Cameron Norrie vs Sebastian Baez
Arthur Rinderknech vs Qualificato
Valentin Vacherot vs Jiri Lehecka
Felix Auger-Aliassime vs Qualificato
Alexandre Muller vs Brandon Nakashima
Daniel Altmaier vs Marcos Giron
Casper Ruud BYE
—
Taylor Fritz BYE
Terence Atmane vs Qualificato
Corentin Moutet vs Qualificato
Alexander Bublik vs Alexei Popyrin
Karen Khachanov vs Benjamin Bonzi
Denis Shapovalov vs Joao Fonseca
Tallon Griekspoor vs Gabriel Diallo
Alex de Minaur BYE
——
Lorenzo Musetti BYE
Lorenzo Sonego vs Qualificato
Giovanni Mpetshi Perricard vs Grigor Dimitrov
Jaume Munar vs Daniil Medvedev
Alejandro Davidovich Fokina vs Ugo Humbert
Luciano Darderi vs Arthur Cazaux
Camilo Ugo Carabelli vs Qualificato
Alexander Zverev BYE
—
Ben Shelton BYE
Flavio Cobolli vs Tomas Machac
Learner Tien vs Nuno Borges
Andrey Rublev vs Qualificato
Jakub Mensik vs Francisco Cerundolo
Miomir Kecmanovic vs Qualificato
Alex Michelsen vs Zizou Bergs
Jannik Sinner BYE