Tabellone Masters 1000 Parigi: Sinner dalla parte di Musetti, Alcaraz verso Fritz

Il Masters 1000 di Parigi si disputerà sul cemento della capitale francese dal 27 ottobre al 2 novembre. Il prestigioso torneo in terra transalpina saluterà l’Arena di Bercy e si accaserà alla più confortevole La Defense Arena, nella zona di Nanterre. Jannik Sinner si presenterà all’appuntamento dopo aver preso parte al torneo ATP 500 di Vienna (domani affronterà l’australiano Alex de Minaur in semifinale) e con la possibilità di tornare numero 1 del mondo.

Il fuoriclasse altoatesino esordirà direttamente al secondo turno contro il vincente della sfida tra lo statunitense Alex Michelsen e il belga Zizou Bergs, per poi meritarsi un ottavo di finale contro il ceco Jakub Mensik (testa di serie numero 16 del seeding, favorito contro l’argentino Francisco Cerundolo e contro il serbo Miomir Kecmanovic, che aprirà con un qualificato). L’asticella si alzerà in un eventuale quarto di finale, visto che il 24enne potrebbe affrontare o lo statunitense Ben Shelton (bye, poi Flavio Cobolli o il ceco Tomas Machac) o il russo Andrey Rublev (qualificato, poi lo statunitense Learner Tien o il portoghese Nuno Borges.

Jannik Sinner si trova nella stessa parte di tabellone di Lorenzo Musetti e dunque potrebbe esserci un derby italiano in semifinale, come potrebbe già succedere nell’atto conclusivo di Vienna. Il tennista toscano, che è in corsa per qualificarsi alle ATP Finals, gode di un bye ed esordirà contro Lorenzo Sonego o un qualificato. Potrebbe esserci subito una sfida tricolore per il numero 8 del mondo, che agli ottavi potrebbe vedersela con il russo Daniil Medvedev (incrocerà lo spagnolo Jaume Munar e poi o il francese Giovanni Mpetshi Perricard o il bulgaro Grigor Dimitrov).

Nell’ipotetico quarto di finale, Musetti potrebbe incrociare il tedesco Alexader Zverev, numero 3 del mondo il cui cammino non appare complesso (bye, l’argentino Camilo Ugo Carabelli o un qualificato, lo spagnolo Alejandr Davidovich Fokina o il francese Ugo Humbert, favoriti nella sfida contro il vincente di Darderi-Cazaux).

Carlos Alcaraz si presenterà da numero 1 del mondo e i primi turni non sembrano offrire particolari insidie: esordio contro il vincente della sfida tra il britannico Cameron Norrie e l’argentino Sebastian Baez, possibile ottavo di finale contro uno tra il ceco Jiri Lehecka, il monegasco Valentin Vacherot e il francese Arthur Rinderknech. Ai quarti di finale potrebbe trovare qualche timida difficoltà contro il canadese Felix Auger-Aliassime o il norvegese Casper Ruud, mentre la semifinale annunciata è contro lo statunitense Taylor Fritz, che però sulla sua strada potrebbe trovare il kazako Alexander Bublik e l’australiano Alex de Minaur.

TABELLONE ATP MASTERS 1000 PARIGI

Carlos Alcaraz BYE

Cameron Norrie vs Sebastian Baez

Arthur Rinderknech vs Qualificato

Valentin Vacherot vs Jiri Lehecka

Felix Auger-Aliassime vs Qualificato

Alexandre Muller vs Brandon Nakashima

Daniel Altmaier vs Marcos Giron

Casper Ruud BYE

—

Taylor Fritz BYE

Terence Atmane vs Qualificato

Corentin Moutet vs Qualificato

Alexander Bublik vs Alexei Popyrin

Karen Khachanov vs Benjamin Bonzi

Denis Shapovalov vs Joao Fonseca

Tallon Griekspoor vs Gabriel Diallo

Alex de Minaur BYE

——

Lorenzo Musetti BYE

Lorenzo Sonego vs Qualificato

Giovanni Mpetshi Perricard vs Grigor Dimitrov

Jaume Munar vs Daniil Medvedev

Alejandro Davidovich Fokina vs Ugo Humbert

Luciano Darderi vs Arthur Cazaux

Camilo Ugo Carabelli vs Qualificato

Alexander Zverev BYE

—

Ben Shelton BYE

Flavio Cobolli vs Tomas Machac

Learner Tien vs Nuno Borges

Andrey Rublev vs Qualificato

Jakub Mensik vs Francisco Cerundolo

Miomir Kecmanovic vs Qualificato

Alex Michelsen vs Zizou Bergs

Jannik Sinner BYE