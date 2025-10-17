Superbike, Nicolò Bulega svetta nella FP1 a Jerez. Razgatlioglu lo marca stretto

Andato in archivio il primo turno di prove libere del Round di Jerez de la Frontera (Spagna), ultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Superbike. Sul circuito andaluso, dedicato alla memoria di Angel Nieto, Nicolò Bulega ha voluto mandare segnali di vitalità, firmando il miglior tempo di 1:38.587 in sella alla sua Ducati.

L’emiliano vuole giocarsi tutte le carte che ha (poche) nel duello iridato con Toprak Razgatlioglu. Il centauro turco della BMW, leader della classifica mondiale con 39 punti di margine su Bulega, si è messo in scia al ducatista e ha firmato il secondo tempo della FP1 a 0.088. In terza posizione ha concluso lo spagnolo Xavi Vierge, sulla Honda, distanziato di 422 millesimi dal vertice.

Una top-10 in cui ci sono altri tre rappresentanti del Bel Paese: Andrea Iannone (Ducati Panigale V4R GoEleven) quarto a 0.441; Yari Montella (Ducati Panigale V4R Barni Spark Racing) settimo a 0.718; Andrea Locatelli (Yamaha YZF-R1 Pata Prometeon) a 1.148.

Vedremo cosa accadrà nella seconda sessione di libere, prevista alle 15.00. Sarà interessante capire se Razgatlioglu vorrà mostrare i muscoli o se si accontenterà essenzialmente di tenere la scia di Bulega, non rischiando nulla. Indubbiamente, la Rossa ha messo in mostra un ottimo pacchetto sulla pista iberica.

CLASSIFICA ROUND SPAGNA SUPERBIKE FP1 2025

1 Nicolò Bulega Ducati Panigale V4R Aruba.it Ducati 1’38.587 —

2 Toprak Razgatlioglu BMW M1000RR ROKiT BMW Motorrad 1’38.675 +0.088

3 Xavi Vierge Honda CBR1000RR-R Team HRC 1’39.009 +0.422

4 Andrea Iannone Ducati Panigale V4R GoEleven Ducati 1’39.028 +0.441

5 Sam Lowes Ducati Panigale V4R Marc VDS Ducati 1’39.048 +0.461

6 Alex Lowes Bimota KB4 RR Bimota by Kawasaki 1’39.205 +0.618

7 Yari Montella Ducati Panigale V4R Barni Spark Racing 1’39.305 +0.718

8 Jonathan Rea Yamaha YZF-R1 Pata Prometeon Yamaha 1’39.576 +0.989

9 Álvaro Bautista Ducati Panigale V4R Aruba.it Ducati 1’39.678 +1.091

10 Andrea Locatelli Yamaha YZF-R1 Pata Prometeon Yamaha 1’39.735 +1.148

11 Garrett Gerloff Kawasaki ZX-10RR Bonovo Action Kawasaki 1’39.737 +1.150

12 Tarran Mackenzie Ducati Panigale V4R Petronas MIE Ducati 1’39.797 +1.210

13 Iker Lecuona Honda CBR1000RR-R Team HRC 1’39.820 +1.233

14 Axel Bassani Bimota KB4 RR Bimota by Kawasaki 1’39.852 +1.265

15 Remy Gardner Yamaha YZF-R1 GYTR GRT Yamaha 1’39.873 +1.286

16 Bahattin Sofuoğlu Yamaha YZF-R1 GMT94 Yamaha 1’40.075 +1.488

17 Ryan Vickers Ducati Panigale V4R Barni Spark Ducati 1’40.097 +1.510

18 Michael van der Mark BMW M1000RR ROKiT BMW Motorrad 1’40.117 +1.530

19 Alessandro Delbianco Yamaha YZF-R1 Motoxracing Yamaha 1’40.467 +1.880

20 Lukas Tulovic Ducati Panigale V4R D34G Racing 1’40.510 +1.923

21 Michael Ruben Rinaldi Yamaha YZF-R1 Motoxracing Yamaha 1’40.855 +2.268

22 Tito Rabat Honda CBR1000RR-R MIE Honda 1’41.240 +2.653

23 Nicholas Spinelli Ducati Panigale V4R Barni Spark Racing 1’41.556 +2.969

24 Bobby Fong Yamaha YZF-R1 Wójcik Racing Team 1’42.237 +3.650

25 Zaqhwan Zaidi Honda CBR1000RR-R MIE Honda 1’42.884 +4.297