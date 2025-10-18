Superbike, Bulega domina gara-1 a Jerez davanti a Razgatlioglu e rimanda la festa nel Mondiale del turco

Continua il dominio di Nicolò Bulega nel Gran Premio di Spagna 2025, ultimo capitolo del Mondiale Superbike 2025. Dopo la pole position ottenuta in mattinata, il centauro italiano ha conquistato la gara-1 sul circuito di Jerez guidando in maniera sublime la sua Ducati. Il reggiano continua a dimostrarsi nettamente il più veloce nel weekend iberico e rimanda momentaneamente la festa Mondiale di Razgatlioglu.

Il turco è stato autore di un’ottima partenza ma, dopo essere stato sorpassato dall’azzurro, ha sbagliato l’ingresso nella curva 6 ed ha perso due posizioni. Bulega ha approfittato della situazione, costruendo dopo pochi giri di gara un divario già importante. Razgatlioglu (BMW, +3.766) deve così accontentarsi del secondo posto, in attesa della giornata di domani che sarà decisiva.

Dietro ai due rivali per il titolo è stato Alvaro Bautista (Ducati, +9.569) ad essere protagonista di una rimonta dalla settima posizione. Lo spagnolo ha completato il podio riuscendo a sorpassare Andrea Iannone (Ducati, +11.121), quarto all’arrivo ed autore comunque di un’ottima gara. Quinto invece Xavi Vierge (Honda, +12.272). Completano quindi la top 10 Alex Lowes (Bimota,+12.775), Andrea Locatelli (Yamaha, +17.145), Remy Gardner (Yamaha, +19.350), Tarran Mackenzie (Ducati, +19.737) e Michael Van Der Mark (BMW, +23.343).

La Superpole Race di domani mattina potrebbe essere già decisiva per assegnare il titolo Mondiale. A Razgatlioglu basterà concludere nelle top 6 per conquistare il suo terzo campionato di Superbike dopo le affermazioni nel 2021 e nel 2024.