Su che canale vedere in tv gli Europei di ciclismo 2025: orari 5 ottobre, streaming e cambio di rete

Domenica 5 ottobre andrà in scena l’attesissima prova in linea degli Europei 2025 di ciclismo: ad appena una settimana di distanza dall’avvincente gara che ha animato i Mondiali sul durissimo tracciato di Kigali (Ruanda), si disputerà una nuova corsa di un giorno assolutamente da non perdere.

Si preannuncia una sfida totale tra i tre grandi tenori del pedale internazionale: lo sloveno Tadej Pogacar tornerà in gara con la maglia iridata conquistata in Africa ed è atteso da un nuovo duello con il belga Remco Evenepoel, ma questa volta sarà della partita anche il danese Jonas Vingegaard, secondo nell’ultima edizione del Tour de France vinta dal fuoriclasse balcanico.

A fare da teatro alla grande contesa saranno i 202,5 km da Privas a Guilherand-Granges: la tripla salita di Val D’Enfer (1600 metri al 9,7% di pendenza media), l’ultima a sette chilometri dal traguardo, farà sicuramente la differenza. La partenza è prevista alle ore 11.50 e sarà trasmessa in diretta dalle prime pedalate su RaiSportHD fino alle ore 14.00, poi ci si sposterà su Rai 2 per le fasi salienti e per scoprire chi indosserà la maglia blu-stellata.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario di partenza, il palinsesto tv e streaming della prova in linea elite maschile degli Europei 2025 di ciclismo. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

