Sollevamento pesi: Hai Wang conquista l’oro nella categoria -60 kg ai Mondiali

Prosegue il dominio asiatico in quel di Førde, città della Norvegia teatro in questi giorni dei Campionati Mondiali 2025 di sollevamento pesi. In occasione della prova valida per la categoria -60 kg maschile si è infatti imposto nettamente il cinese Hai Wang, unico del lotto ad aver scollinato oltre la soglia dei 300 kg.

Buona la performance del pesista orientale, il quale ha indirizzato la gara nello strappo dove, a seguito di una prima alzata da 133 kg, ha alzato 138 kg scavando un solco profondissimo sulla concorrenza. La misura intercettata nel primo segmento gli ha poi concesso di tenere botta nello slancio dove, a seguito della terza prova di 165 kg maturata a seguito di un percorso netto ha chiuso la gara davanti a tutti con il totale di 302 kg.

Pulito anche il thailandese Theerapong Silachai che, dopo uno strappo da 129 kg (un solo errore per lui al secondo tentativo) ha eseguito tre sollevamenti validi arrivando 170 kg di slancio per 299 kg totali, quattro misure in più del nordcoreano Un Cho Lang, bravo a ottenere complessivamente 295 kg dopo uno strappo non al top (127) ed una lodevole seconda parte, culminata con 168 kg.

Da citare poi il quarto posto del georgiano Goderdzi Berdelidze, il quale ha guadagnato complessivamente 183 kg (128 kg+155 kg) oltre che il quinto dell’altro cinese Hai Yuan, quinto con 283 kg (132 kg, secondo strappo, e 149 kg). In questa gara non era presente nessun atleta italiano.