Sollevamento pesi, Ri Song Gum conquista il primo titolo dei Mondiali 2025 nei -48 kg

Va in archivio con il successo di Ri Song Gum l’unica “finale” prevista nella giornata d’apertura dei Campionati Mondiali 2025 di sollevamento pesi, evento clou della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Førde (in Norvegia). Il primo titolo della rassegna iridata va dunque alla Corea del Nord, che ha dominato la scena nella categoria femminile dei 48 kg.

Ri Song Gum ha rispettato il pronostico della vigilia, bissando la vittoria ottenuta un anno fa nei 49 kg ai Mondiali di Manama e mettendo la firma sul primo record del mondo ufficiale della nuova categoria con 213 kg di totale (lo standard fissato dall’IWF era 210 kg). La 27enne nordcoreana ha fatto tripletta, imponendosi anche nelle graduatorie di specialità con 91 kg di strappo e 122 di slancio (nuovo primato mondiale nel clean and jerk).

Alle spalle di Ri Song Gum si sono inserite sul podio nel concorso generale anche l’indiana Chanu Saikhom Mirabai con 199 kg (84+115) e la thailandese Thanyathon Sukcharoen con 198 kg (88+110). Da segnalare anche il quarto posto assoluto della cinese Li Shumiao (191 kg), che si è tolta perlomeno la soddisfazione di aggiudicarsi il bronzo di slancio con 111 kg.