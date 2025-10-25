Sofia Goggia subito fuori a Soelden: cosa è successo e come sta

Dopo i recenti gravi infortuni di Marta Rossetti e Marta Bassino, in attesa di capire quando potrà tornare a gareggiare Federica Brignone, prosegue purtroppo il momentaccio della Nazionale italiana femminile di sci alpino. La Coppa del Mondo 2025-2026 si è aperta infatti con la caduta di Sofia Goggia nella prima manche del gigante di Sölden, per fortuna senza conseguenze a livello fisico.

La 32enne bergamasca, leader del gruppo azzurro nella specialità in assenza di Brignone e Bassino, è scesa con il pettorale 16 facendo un po’ di fatica sul muro (aveva mezzo secondo di distacco dalla leader Julia Schleib dopo due intermedi) ed uscendo di scena verso metà pista. Goggia si è agganciata con il braccio destro ad una porta ed è scivolata, riuscendo comunque a rialzarsi subito e andando al traguardo senza problemi.

La campionessa olimpica di discesa libera a Pyeongchang 2018 è stata l’unica delle prime 22 in gara a non concludere la manche inaugurale della stagione, ma in questo caso l’importante è che non si sia fatta male per poter proseguire senza intoppi il lungo percorso di avvicinamento verso il grande obiettivo dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.