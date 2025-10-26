Sinner-Zverev si vedrà in chiaro su TV8! Orario, programma, streaming

Decisione molto particolare dalle parti di Sky Sport. La finale dell’ATP 500 di Vienna tra Jannik Sinner e Alexander Zverev verrà trasmessa anche in chiaro, riportando sulle tv per tutti un torneo del circuito maschile fuori dal territorio italiano per la prima volta da quando la stessa Sky ha acquisito i diritti dell’ATP (che possiede fino al 2028). Sarà TV8 a trasmettere l’incontro.

La scelta, però, è quella di irradiare il match non in diretta, bensì in differita dalle 16:00. Il tutto anche a causa del fatto che la programmazione di TV8 è votata alla trasmissione in differita delle varie categorie della MotoGP, che quest’oggi ha gareggiato in Malesia. All’atto pratico è una lunghissima giornata di sport per il canale che, quest’anno, ha già trasmesso la finale di Wimbledon, ma in diretta e ottenendo un riscontro di quattro milioni abbondanti di telespettatori, diventati oltre 5.5 aggiungendo il dato di Sky. Che, ritornando in Austria, mantiene naturalmente la diretta sui propri canali satellitari.

La finale dell’ATP 500 di Vienna tra Jannik Sinner e Alexander Zverev si giocherà quest’oggi alle ore 14:00. Alla copertura tv in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) si è aggiunta quella in chiaro in differita dalle 16:00 su TV8. Streaming su SkyGo e Now, e per la differita sul sito di TV8. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

