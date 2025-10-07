Short track, Martina Valcepina torna dopo due anni. Jolly da giocare a Milano Cortina 2026?

Per l’Italia dello short-track, uno dei temi forti è rappresentato dal ritorno in azione di Martina Valcepina. La veterana azzurra non compete al massimo livello da quasi due anni, ossia dal dicembre 2023, quando durante una sessione d’allenamento nell’imminenza della tappa di Coppa del Mondo di Seoul si fratturò una gamba.

L’infortunio fu serio, tanto da tenerla fuori dai giochi anche per tutto l’inverno 2024-25. AI Giochi, quelli con la “G” maiuscola perché si parla di Olimpiadi 2026, può viceversa partecipare nell’imminente futuro. Qualificarsi non sarà ovvio, perché nel frattempo la concorrenza interna alla squadra azzurra è cresciuta esponenzialmente.

Vale la pena di ricordare che il movimento tricolore ha quatto posti garantiti, che potrebbero (e dovrebbero) salire a cinque. Cionondimeno, le donne con l’ambizione di essere convocate sono (almeno) sei. Dunque, bisognerà guadagnarsi il biglietto a suon di risultati, poiché nulla è garantito o scontato.

È chiaro che la miglior Valcepina non avrebbe problemi a ottenere la convocazione. Sui prediletti 500 metri, può essere carta da finale o da podio a seconda delle circostanze. Rappresenterebbe, inoltre, un potenziale valore aggiunto da giocare nelle staffette. Una sorta di jolly o, se si preferisce, di asso nella manica da tirare fuori al momento giusto, se dovesse essercene la necessità.

Prima di febbraio, bisognerà però affrontare le quattro tappe di World Tour e verificare la competitività di ognuna. A 33 anni e con un tremendo infortunio nelle gambe, non è banale tornare quelli di un tempo. Sarà il ghiaccio a dare responsi e sentenze in merito, ora come ora qualsiasi ipotesi vale il suo contrario.

L’unica certezza, a oggi, è che Martina Valcepina può essere una freccia in più nella faretra dell’Italia, tutt’altro che sguarnita. Se poi sarà inserita nel novero di quelle da utilizzare per centrare il bersaglio più ambito a Milano Cortina 2026, dipende solo dai risultati che matureranno nei prossimi mesi.