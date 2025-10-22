Sci alpino, Lara Gut-Behrami all’ultimo ballo della carriera. Senza Federica Brignone, l’obiettivo Coppa del Mondo è concreto

Questa annata del Circo Bianco sarà, senza ombra di dubbio, una delle più attese di sempre. Oltre ad una Coppa del Mondo generale 2025-2026 che ci regalerà come tradizione grandi emozioni, ci attendono i Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina che prenderanno ovviamente la ribalta.

Ma, di pari passo, gli spunti di interesse saranno numerosi. In primo luogo cercheremo di capire se, e quando, potrà tornare davvero alle gare Federica Brignone dopo il terribile infortunio che le è occorso nel corso dei Campionati Italiani, in secondo luogo vedremo come si comporterà Lara Gut-Behrami nel suo ultimo anno da professionista. La fuoriclasse svizzera, infatti, ha già annunciato che questa che sta per iniziare sarà la sua ultima annata nel Circo Bianco.

“Sono molto felice di sapere sin da ora cosa farò una volta chiusa la mia carriera il prossimo mese di marzo: ho sempre voluto pianificare qualcosa per il periodo successivo allo sci e non vedo l’ora di iniziare. È un primo passo meraviglioso per me”. Le sue parole rilasciate alla stampa elvetica. Ma, come ben sappiamo, la ticinese non prende mai le cose sottogamba e farà di tutto per chiudere in bellezza, ovvero con la terza Sfera di Cristallo della sua carriera e con una Olimpiade da protagonista.

La rincorsa alla sua terza Coppa del Mondo generale, mai come in questa annata, potrebbe essere possibile. Con Mikaela Shiffrin che non disputerà le discese (e farà solamente qualche superG) e Federica Brignone a lungo ai box, la trentaquattrenne nativa di Sorengo è la grande favorita per il successo finale. La sua polivalenza potrebbe spianarle la strada verso il trionfo che assomiglierebbe molto alla classica ciliegina sulla torta. Vedremo se Sofia Goggia sarà la sua prima rivale assieme a Mikaela Shiffrin. Lara Gut-Behrami vuole la Sfera di Cristallo ed è pronta a regalarci e regalarsi una splendida “last dance”.