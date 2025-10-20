Sci alpino, i convocati dell’Italia per Soelden. Fari puntati su Goggia e Bassino, presente anche Vinatzer

Si alza il sipario sulla Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino e come consuetudine l’inizio sarà a Soelden con due giganti sul ghiacciaio del Rettenbach. Nella passata stagione a trionfare in campo femminile era stata Federica Brignone, che è ovviamente la grande assente in casa Italia e che sta continuando il suo percorso di recupero dall’infortunio patito ad aprile e che sta mettendo anche a rischio la sua presenza alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Saranno nove comunque le azzurre al cancelletto di partenza della gara austriaca. C’è grande attesa specialmente per Sofia Goggia e Marta Bassino, che sono le punte di diamante della squadra azzurra. La bergamasca vuole confermare fin da subito i progressi fatti in gigante nelle ultime stagioni e proprio da questa specialità passano le speranza di poter lottare per la Coppa del Mondo generale; la piemontese ha cambiato materiali e cerca di ritrovare il sorriso dopo una stagione un po’ deludente e complicata, considerando un’estate di preparazione andata decisamente bene.

Insieme a loro ci saranno anche Asja Zenere, Lara Della Mea, Giorgia Collomb, Ilaria Ghisalberti, Elisa Platino, che hanno come obiettivo la qualificazione alla seconda manche. Presenti anche Giulia Valleriani e Laura Steinmair, che hanno superato le selezioni dei giorni scorsi in Val Senales.

Domenica spazio agli uomini. L’Italia non ha mai vinto in gigante a Soelden e l’ultimo podio risale al 2012 con Manfred Moelgg. Ci proverà sicuramente Luca de Aliprandini e attenzione anche ad Alex Vinatzer che già lo scorso anno ha ottenuto buoni risultati tra le porte larghe. In gara anche Filippo Della Vite, Giovanni Borsotti, Giovanni Franzoni e Tobias Kastlunger.

CONVOCATI ITALIA GIGANTE SOELDEN 2025

Donne – Sofia Goggia, Marta Bassino, Asja Zenere, Lara Della Mea, Giorgia Collomb, Ilaria Ghisalberti, Elisa Platino, Giulia Valleriani e Laura Steinmair

Uomini – Luca De Aliprandini, Alex Vinatzer, Filippo Della Vite, Giovanni Borsotti, Giovanni Franzoni e Tobias Kastlunger