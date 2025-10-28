Rugby, Test Match: Australia, i convocati in vista dell’Italia

L’Australia sarà la prima avversaria dell’Italia nei test match autunnali, sabato 8 novembre a Udine, e Joe Schmidt ha già mostrato le sue carte annunciando una lista di 34 convocati che mescola esperienza e rinnovamento. Dopo la vittoria sofferta contro il Giappone a Tokyo, il tecnico neozelandese ha confermato gran parte del gruppo visto nei test match del 2025, inserendo però alcune novità interessanti come Matt Faessler, Josh Canham, Pete Samu e Hamish Stewart, provenienti dall’Australia A. L’obiettivo dei Wallabies è consolidare la propria identità e proseguire il percorso di crescita iniziato nel Rugby Championship, in vista del nuovo ciclo tecnico guidato da Les Kiss.

Il pacchetto di mischia resta il cuore pulsante di una squadra che, dopo anni di difficoltà strutturali, sembra aver ritrovato solidità e peso specifico. Rob Valetini si conferma leader di una terza linea fisica e dinamica, supportato da Fraser McReight e Harry Wilson, mentre in seconda linea la coppia Salakaia-Loto–Frost dà equilibrio e potenza. L’assenza del veterano James Slipper apre spazi a nuovi protagonisti in prima linea, dove Angus Bell e Taniela Tupou rappresentano la coppia di riferimento. In regia, invece, Schmidt dovrà sciogliere più di un dubbio: la mediana è in cerca di stabilità, con il giovane Kalani Thomas pronto all’esordio e Carter Gordon deciso a rilanciarsi dopo un periodo di appannamento.

Contro l’Italia, Schmidt potrebbe scegliere un XV vicino a quello titolare. Gli azzurri di Gonzalo Quesada dovranno affrontare una squadra in piena evoluzione ma capace di alzare il livello in ogni momento grazie alla fisicità del pack e alla velocità dei trequarti.

AUSTRALIA – convocati

Avanti

Allan Alaalatoa

Angus Bell

Josh Canham

Nick Champion De Crespigny

Matt Faessler

Nick Frost

Fraser McReight

Josh Nasser

Zane Nonggorr

Billy Pollard

Tom Robertson

Aidan Ross

Lukhan Salakaia-Loto

Pete Samu

Carlo Tizzano

Taniela Tupou

Rob Valetini

Jeremy Williams

Harry Wilson

Trequarti

Filipo Daugunu

Tane Edmed

Josh Flook

Carter Gordon

Jake Gordon

Max Jorgensen

Andrew Kellaway

Ryan Lonergan

Hunter Paisami

Dylan Pietsch

Harry Potter

Hamish Stewart

Joseph-Aukuso Suaalii

Kalani Thomas

Corey Toole