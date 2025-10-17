Risultati e classifica MotoGP, GP Australia 2025: tempi FP1. Miller precede Marquez e Acosta, 6° Bezzecchi davanti a Bagnaia

Il padrone di casa Jack Miller ha chiuso al comando la prima sessione del Gran Premio d’Australia, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sullo splendido scenario del tracciato di Phillip Island l’australiano ha fermato i cronometri sul tempo di 1:28.281 con appena 36 millesimi di vantaggio su Alex Marquez quindi 135 su Pedro Acosta e 185 su Fermin Aldeguer.

Quinto tempo per Fabio Quartararo a 239 millesimi dalla vetta, mentre è sesto Marco Bezzecchi (Aprilia) a 251. Settimo tempo per Francesco Bagnaia a 275 millesimi, quindi ottavo Johann Zarco a 337, nono Fabio Di Giannantonio a 350 mentre completa la top10 Brad Binder a 373. Si ferma in 13a posizione Luca Marini a 695 millesimi da Miller, davanti a Franco Morbidelli 14° a 705 ed Enea Bastianini 15° a 738. Non va oltre la 19a posizione Lorenzo Savadori a 1.510, quindi 21a per Michele Pirro a 2.364.

Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio i tempi della FP1.

CLASSIFICA TEMPI FP1 GP AUSTRALIA 2025 MOTOGP

1 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’28.281 19 19 347.3

2 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’28.317 12 20 0.036 0.036 345.0

3 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’28.416 14 19 0.135 0.099 349.5

4 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’28.466 18 18 0.185 0.050 339.6

5 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’28.520 22 22 0.239 0.054 339.6

6 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’28.532 20 22 0.251 0.012 342.9

7 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’28.556 15 16 0.275 0.024 341.8

8 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’28.618 13 19 0.337 0.062 346.1

9 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’28.631 15 16 0.350 0.013 346.1

10 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’28.654 11 23 0.373 0.023 347.3

11 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’28.760 18 20 0.479 0.106 344.0

12 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’28.877 13 18 0.596 0.117 348.4

13 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’28.976 21 21 0.695 0.099 348.4

14 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’28.986 18 20 0.705 0.010 345.0

15 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’29.019 19 19 0.738 0.033 349.5

16 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’29.038 19 20 0.757 0.019 349.5

17 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’29.239 18 20 0.958 0.201 344.0

18 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’29.329 18 21 1.048 0.090 342.9

19 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’29.791 18 20 1.510 0.462 340.7

20 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’30.309 21 23 2.028 0.518 336.5

21 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.645 19 21 2.364 0.336 334.4

22 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’30.755 18 20 2.474 0.110 335.4