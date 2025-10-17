MotoGP, Jack Miller svetta nella FP1 davanti ad Alex Marquez. Sesto Bezzecchi davanti a Bagnaia

Jack Miller ha chiuso al comando la prima sessione del Gran Premio d’Australia, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sullo splendido scenario del tracciato di Phillip Island il meteo finalmente ha virato verso il sereno (dopo la pioggia delle prime ore della giornata) e l’asciutto e i piloti della classe regina hanno potuto spingere senza problemi.

Il più veloce della sessione mattutina è stato il padrone di casa per eccellenza: Jack Miller (Yamaha Prima Pramac). L’australiano, infatti, nelle battute conclusive della FP1 ha sfruttato la gomma soft all’anteriore e ha fermato i cronometri sul tempo di 1:28.281 con 36 millesimi di vantaggio su Alex Marquez (Ducati Gresini) quindi 135 su Pedro Acosta (Red Bull KTM) e 185 su Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) che conferma il suo ottimo momento di forma dopo la vittoria di Mandalika.

Quinto tempo per Fabio Quartararo (Yamaha Factory) a 239 millesimi dalla vetta, mentre è sesto Marco Bezzecchi (Aprilia) a 251 al termine di un turno positivo. Ricordiamo che il romagnolo sarà costretto a scontare due long lap penalty in occasione della gara. Settimo tempo per Francesco Bagnaia (Ducati Factory) a 275 millesimi. “Pecco”, dopo un inizio complicato per colpa di vibrazioni all’anteriore, è cresciuto giro dopo giro, dimostrando di volersi mettere alle spalle le difficoltà manifestate in Indonesia.

Chiude in ottava posizione Johann Zarco (LCR Honda) a 337, nono Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) a 350 mentre completa la top10 Brad Binder (Red Bull KTM) a 373. Si ferma in 13a posizione Luca Marini (Honda HRC) a 695, davanti a Franco Morbidelli (Ducati Pertamina VR46) a 705 ed Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech) a 738. Non va oltre la 19a posizione Lorenzo Savadori (collaudatore Aprilia) a 1.510, quindi 21a per Michele Pirro (collaudatore Ducati) a 2.364.

A questo punto la classe regina si prepara per le attesissime pre-qualifiche che scatteranno alle ore 06.00 italiane (le ore 15.00 locali).