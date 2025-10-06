Quando gioca Jannik Sinner al Six Kings Slam 2025? Avversario, tabellone, dove vederlo solo in streaming

Il torneo di tennis d’esibizione denominato Six Kings Slam andrà in scena a Riad, in Arabia Saudita, da mercoledì 15 a sabato 18 ottobre: tra i protagonisti ci sarà anche l’azzurro Jannik Sinner, detentore del titolo, il quale dovrà iniziare dai quarti di finale, dove incontrerà l’ellenico Stefanos Tsitsipas.

Il vincitore di questa sfida approderà in semifinale, dove ad attenderlo ci sarà il serbo Novak Djokovic, vincitore di 24 Slam e per questo ammesso di diritto al penultimo atto. Dall’altro lato del tabellone, invece, si affronteranno nei quarti di finale il tedesco Alexander Zverev e lo statunitense Taylor Fritz.

In questo caso, invece, il vincitore dovrà affrontare in semifinale lo spagnolo Carlos Alcaraz, esentato dal primo turno in quanto secondo tennista in attività ad aver vinto il maggior numero di Slam, 6. I quarti di finale andranno in scena il 15 ottobre, le semifinali il 16 e la finale il 18.

La sfida tra Jannik Sinner ed il greco Stefanos Tsitsipas, così come tutte le restanti partite del torneo, non sarà trasmessa in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da Netflix, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale.

CALENDARIO SIX KINGS SLAM 2025

Mercoledì 15 ottobre – Quarti di finale

Riad, orario da definire

Jannik Sinner (Italia) – Stefanos Tsitsipas (Grecia) – Diretta streaming su Netflix

PROGRAMMA SIX KINGS SLAM 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Netflix.

Diretta live testuale: OA Sport.

TABELLONE SIX KINGS SLAM 2025

Carlos Alcaraz (Spagna) bye

Alexander Zverev (Germania) – Taylor Fritz (Stati Uniti)

Jannik Sinner (Italia) – Stefanos Tsitsipas (Grecia)

Novak Djokovic (Serbia) bye