Paolini-Rybakina oggi, WTA Ningbo 2025: orario, tv, programma, streaming

Non è, a questo punto, solo un confronto di semifinale del WTA 500 di Ningbo. Jasmine Paolini ed Elena Rybakina, infatti, si giocano tantissimo in questa giornata cinese, che poi è la mattina italiana: in palio, di fatto, c’è l’accesso alle WTA Finals di Riad , con l’azzurra che deve compiere un unico passo.

Per adesso il vantaggio nei precedenti è a favore della giocatrice italiana, avanti 3-2 e capace di portare a casa gli ultimi due, al Roland Garros 2024 (quarti) e alle Finals 2024 (girone). Annata di reale conferma per la toscana, di un solo 500 vinto (Strasburgo) per la kazaka, rimasta a secco di quarti Slam per la prima volta dal 2021. Com’è come non è, si tratta di uno degli incontri che possono definire una stagione in un senso o nell’altro.

La semifinale del WTA 500 di Ningbo tra Jasmine Paolini ed Elena Rybakina si giocherà alle ore 9:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport (canale da definire) e SuperTennis (in chiaro), nonché in streaming su SuperTenniX, sito di SuperTennis, SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO PAOLINI-RYBAKINA, WTA NINGBO 2025 OGGI

Sabato 18 ottobre

Ore 7:00 Hsieh (TPE)/Siniakova (CZE) [1]-Melichar-Martinez (USA)/Samsonova – Semifinale doppio

Ore 9:00 Rybakina (KAZ) [3]-Paolini (ITA) [2] – Semifinale singolare – Diretta tv su Sky Sport (canale da definire) e SuperTennis (in chiaro)

Ore 11:30 Shnaider [7]-Alexandrova [4] – Semifinale singolare

A seguire Babos (HUN)/Stefani (BRA)-Eikeri (NOR)/Tang (CHN) – Semifinale doppio

PROGRAMMA PAOLINI-RYBAKINA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (canale da definire), SuperTennis (in chiaro)

Diretta streaming: SkyGo, Now, SuperTenniX, sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport