Pallanuoto, Trieste piega la De Akker per 18-15 nel posticipo della prima giornata di Serie A1

Si completa la prima giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile: Trieste piega il De Akker Team per 18-15 nel match spostato a questa sera per gli impegni dei giuliani di Euro Cup, con gli alabardati che dopo aver superato le qualificazioni del secondo torneo europeo, vincono anche all’esordio in campionato.

Nel primo quarto sono gli ospiti ad interpretare meglio il match, portandosi prima sull’1-3 e poi sul 2-5, prima che i padroni di casa accorcino sul 3-5. Nella seconda frazione si completa la rimonta di Trieste, che pareggia sul 5-5 e poi replica per due volte al vantaggio ospite fino al 7-7 di metà gara.

Nel terzo periodo l’equilibrio non si spezza, sebbene i felsinei dall’8-7 allunghino all’8-10 prima di essere riacciuffati, poi sono i padroni di casa che, dopo essere tornati avanti, si fanno riprendere sull’11-11. Nell’ultimo quarto le difese latitano e fioccano i gol: dal 15-15, però, negli ultimi 3′ Trieste segna 3 volte e vince sul 18-15.

TABELLINO

PN TRIESTE-DE AKKER TEAM 18-15

PN TRIESTE: D. Lazovic, D. Podgornik 1, R. Petronio, F. Fumo, P. Faraglia 2, R. Liprandi, E. Manzi, M. Mezzarobba 2, A. Razzi 3, V. Draskovic 6, B. Szabo, M. Cagalj 2, P. Oliva, L. Marziali 2, N. Pavic. All. Mirarchi.

DE AKKER TEAM: R. Valle, M. Martini 1, M. Stocco, M. Bragantini 2, D. Mcfarland 1, E. Campopiano 4, J. Painter 3, K. Milakovic 1, B. Erdelyi 3, Di Murro, F. Lucci, A. Urbinati, S. Santini, G. Bardulla. All. Mistrangelo.

Arbitri: Guarracino e Navarra.

Note – Parziali: 3-5, 4-2, 4-4, 7-4. Usciti per limite di falli: Stocco (D) e Di Murro (D) nel terzo tempo; Cagalj (T), Petronio (T) e Lucci (D) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Pallanuoto Trieste 9/19 + 2 rigori (uno fallito) e De Akker 8/12 + un rigore fallito. Valle (D) para un rigore a Draskovic nel secondo tempo. Lucci (D) fallisce un rigore (traversa) nel quarto tempo. Oliva (T) subentra a Lazovic nel quarto tempo.

SERIE A1 PALLANUOTO 2025-2026

Risultati 1a giornata

C.C. ORTIGIA 1928 – IREN GENOVA QUINTO 5-15

R.N. NUOTO SALERNO – PRO RECCO WATERPOLO 8-22

TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA – C.N. POSILLIPO 10-13

BANCO BPM R.N. SAVONA – R.N. FLORENTIA 22-4

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO – TELIMAR 12-14

AN BRESCIA TEAM – AC GROUP CANOTTIERI NAPOLI 18-8

PALLANUOTO TRIESTE – DE AKKER TEAM 18-15

Classifica dopo la 1a giornata

BANCO BPM R.N. SAVONA 3

PRO RECCO WATERPOLO 3

AN BRESCIA TEAM 3

IREN GENOVA QUINTO 3

PALLANUOTO TRIESTE 3

C.N. POSILLIPO 3

TELIMAR 3

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 0

DE AKKER TEAM 0

TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 0

AC GROUP CANOTTIERI NAPOLI 0

C.C. ORTIGIA 1928 0

R.N. NUOTO SALERNO 0

R.N. FLORENTIA 0