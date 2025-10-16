Novak Djokovic non pensa al ritiro: “Vedere LeBron James e Cristiano Ronaldo giocare fino ai 40 anni è motivante”

Novak Djokovic sarà in campo non prima delle 20.00 quest’oggi contro Jannik Sinner nella seconda semifinale del Six Kings Slam, torneo di esibizione in programma a Riad (Arabia Saudita). Il serbo, reduce dal penultimo atto a Shanghai perso contro il monegasco Valentin Vacherot, si ripropone in questo contesto, volendosi mettere alla prova.

Un confronto stimolante con Sinner, dal momento che negli ultimi scontri diretti ha sempre vinto il pusterese, ivi compreso quello dell’anno scorso in Arabia Saudita. Un Nole che però ha ancora grandi motivazioni e non vuol pensare a smettere, nonostante le 38 primavere. “Voglio vedere fin dove posso arrivare. Vedere LeBron e Cristiano Ronaldo giocare fino ai 40 anni è motivante. Il tennis sta cambiando e voglio giocare per vivere questo cambiamento. Quindi sì, la gente lo vuole, ma non tanto presto“, ha dichiarato il campione nativo di Belgrado.

Sfida contro Jannik in cui Djokovic si rivede per stile di gioco e qualità fisiche: “È magro come me, colpisce molto forte, fa tutto benissimo sul piano strategico e riesce sempre a essere ovunque. Mi ricorda me nei tempi migliori“, ha dichiarato il serbo, basandosi anche sull’evoluzione che l’altoatesino ha avuto nel corso degli ultimi due anni.

E sulla problematica della poca unità di intenti dei giocatori rispetto alle problematiche del circuito, il 24-volte vincitore Slam ha affermato: “Vengo da una famiglia in cui quando vedi un’ingiustizia fai qualcosa per porvi rimedio. Nel nostro sport, c’è un grande monopolio che esiste da decenni. Questa è stata la mia più grande ispirazione con la PTPA“.