Novak Djokovic: “È brutale dover giocare con questa umidità, e per me è ancor più difficile”

Ieri Novak Djokovic ha aggiunto alla sua collezione un nuovo record, diventando a 38 anni e 4 mesi il più vecchio tennista di sempre a raggiungere i quarti di finale in un 1000 (Roger Federer ci era riuscito per l’ultima volta a 38 anni e 2 mesi). Nello specifico, il fuoriclasse serbo è arrivato tra i migliori otto del torneo a Shanghai battendo in tre set Jaume Munar dopo una partita estremamente impegnativa a livello fisico.

Nole ha sofferto il caldo e soprattutto l’umidità, dominando il primo set 6-2 nonostante un problema alla caviglia ma andando in crisi nel secondo parziale e arrivando quasi al limite dello svenimento (ha vomitato e gli è stata misurata la pressione). Dopo aver perso 7-5 il secondo set, Djokovic riesce in qualche modo a risollevarsi rifilando un 6-2 allo spagnolo nel terzo set e raggiungendo il belga Zizou Bergs al prossimo turno.

“L’ho già detto prima, è lo stesso per tutti i giocatori. È brutale. È brutale dover giocare quando hai più dell’80% di umidità. Soprattutto quando si gioca di giorno, con il caldo ed il sole, è ancora più brutale. È quello che è, devi solo affrontarlo. Per me biologicamente è un po’ più difficile da gestire. Ho dovuto davvero resistere alla tempesta oggi“, ha dichiarato il nativo di Belgrado.