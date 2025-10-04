MotoGP su TV8 oggi, GP Indonesia 2025: orario e programma Sprint Race in chiaro

Le qualifiche del Gran Premio di Indonesia di MotoGP avranno luogo nel pieno della notte europea che porterà a sabato 4 ottobre. Inevitabile, considerata la differenza di fuso orario tra il nostro Continente e l’Isola di Lombok. La Sprint potrà viceversa essere seguita in diretta durante la mattinata, senza grossi scompensi se non si vuole perdere il live.

Si vedrà quale sarà l’esito delle sessioni che determineranno le griglie di partenza e se vi sarà un intervento del meteo. Da queste parti, non si può mai sapere con certezza quale volto avrà il cielo. Talvolta minaccioso e foriero di violenti nubifragi. Talvolta di stampo opposto, radioso e idilliaco, degno degli scenari paradisiaci forniti dall’arcipelago indonesiano.

Nel 2024, le pole position furono siglate da Jorge Martin (MotoGP), Aròn Canet (Moto2) e Ivan Ortolà (Moto3). Il tasso di conversione in vittoria fu del 50%. Martinator conquistò il GP domenicale e Canet si impose nella classe cadetta. Invece la Sprint andò a Francesco Bagnaia e in Moto3 primeggiò David Alonso. Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo, basterà seguire la MotoGP in TV.

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Sabato 4 ottobre

Ore 4.50, Qualifiche MotoGP – Diretta

Ore 6.50, Qualifiche Moto3 – Diretta

Ore 7.45, Qualifiche Moto2 – Diretta

Ore 9.00, SPRINT MotoGP – Diretta

LA GUIDA COMPLETA

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del Gran Premio di Indonesia. Non saranno proposte in alcun modo le odierne sessioni di prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà integralmente in diretta tutti i turni di ogni classe, prove libere comprese. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento di Mandalika potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Indonesia, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP – GP INDONESIA 2025

Sabato 4 ottobre



Ore 2:40-3:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 3:25-3:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 4:10-4:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 4:50-5:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 5:15-5:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 6:50-7:05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 6:15-7:30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 7:45-8:00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 8:10-8:25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 9:00, MotoGP, SPRINT