MotoGP su TV8, GP Malesia 2025: quando la gara in chiaro, orario e programma

Il Motomondiale 2025 vedrà andare in archivio la ventesima tappa stagionale domani, domenica 26 ottobre: per il GP della Malesia, a Sepang, si disputeranno il warm up della MotoGP e, nell’ordine, le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP.

Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio della domenica del GP della Malesia 2025, ventesima prova del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e NOW, ed in diretta live testuale su OA Sport.

La differita tv in chiaro della gara della MotoGP sarà fruibile dalle ore 14.00 su TV8 HD e tv8.it, che trasmetteranno anche le gare della Moto3, dalle ore 11.00, e della Moto2, dalle ore 12.15. Di seguito il programma del GP della Malesia 2025 del Motomondiale con le dirette e le differite proposte in tv ed in streaming.

CALENDARIO GP MALESIA MOTOMONDIALE 2025

Domenica 26 ottobre

3.40-3.50 MotoGP, GP Malesia: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

5.00 Moto3, GP Malesia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 11.00 differita TV8 HD, tv8.it

6.15 Moto2, GP Malesia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 12.15 differita TV8 HD, tv8.it

8.00 MotoGP, GP Malesia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 14.00 differita TV8 HD, tv8.it

PROGRAMMA GP MALESIA MOTOMONDIALE 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, differita in chiaro su TV8 HD (solo gare).

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, differita gratuita su tv8.it (solo gare).

Diretta Live testuale: OA Sport.

