MotoGP, Nicolò Bulega gira a Jerez per un test sulla DesmosediciGP

Una possibilità per Nicolò Bulega. Il pilota emiliano, che nel 2026 sarà anche tester Ducati MotoGP, è stato al centro di una vicenda un po’ particolare. Visto l’infortunio dello spagnolo Marc Marquez, campione del mondo 2025, è stato chiesto al centauro italiano della Superbike di sostituire l’iberico negli ultimi due round del Mondiale 2025 della top-class.

A Phillip Island e a Sepang è stato il tester Michele Pirro a sostituire Marc, mentre per gli appuntamenti di Portimao e di Valencia si vorrebbe Bulega. Il pilota italiano non vuole arrivare a secco di confidenza con la moto di Borgo Panigale.

Bulega, da questo punto di vista, è stato accontentato e ha potuto quest’oggi un test a Jerez de la Frontera (Spagna). A testimoniarlo ci sono anche dalle foto pubblicate da Ducati sui propri profili social. In questa maniera, il pilota nostrano ha potuto prendere confidenza con la Rossa. Vedremo se la sua presenza in Portogallo ci sarà o meno.