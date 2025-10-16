MotoGP, Marco Bezzecchi: “Rispetto la decisione della direzione gara, Philip Island è una pista particolare”

È arrivata nella giornata la notizia della penalità che lo Stewards Panel della MotoGP ha inflitto a Marco Bezzecchi a causa dell’incidente con Marc Marquez avvenuto nel GP di Indonesia. Il pilota Aprilia dovrà infatti scontare due long lap penalty durante la gara del Gran Premio di Australia 2025, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Motomondiale.

Sul circuito di Philip Island si prevede un weekend appassionante, nonostante l’assenza del campione del Mondo Marc Marquez, operato alla spalla in Spagna. Marco Bezzecchi cercherà di disputare una tre giorni positiva, nonostante i problemi fisici e la penalità da scontare. Alla vigilia del weekend australiano, il riminese ha dichiarato a Sky Sport: “Purtroppo ho fatto un errore, questa è la decisione della direzione gara e non posso fare altro che rispettarla. Devo cercare di fare il meglio nonostante la sanzione, cercheremo di fare il massimo che possiamo”.

Sulle sue condizioni fisiche ha affermato: “Condizioni fisiche? Difficile dirlo. Per camminare va quasi bene…mi fa molto male la schiena, ho avuto svariati problemi, però bisogna aspettare di salire sulla moto per capire. Di camminare non mi interessa più di tanto, l’importante è stare abbastanza bene per andare in moto”.

Infine, sulla pista australiana ha aggiunto: “Questa è una pista particolare, in cui soprattutto le condizioni meteo sono spesso strane. C’è il vento, il freddo, si passa dalla pioggia al sole…ma la pista mi piace. Cercherò di andare bene”.