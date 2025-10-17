Risultati e classifica MotoGP, GP Australia 2025: tempi pre-qualifiche. Comanda Bezzecchi, nono Bagnaia

Marco Bezzecchi ha firmato il miglior tempo nelle pre-qualifiche della MotoGP nel Gran Premio d’Australia. Il piloto dell’Aprilia, che dovrà scontare due long lap penalty nella gara di domenica, ha chiuso con il crono di 1’26”449, precedendo di poco meno di tre decimi un sorprendente Raul Fernandez (+0.291).

Ottimo terzo posto per Fabio Di Giannantonio, che è stato il migliore tra i piloti Ducati, chiudendo ad oltre quattro decimi dalla vetta (+0.420). In quarta posizione ha concluso il francese Fabio Quartararo (+0.434) davanti allo spagnolo Alex Marquez (+0.453) e al compagno di squadra Alex Rins (+0.514) a conferma dell’ottimo feeling della Yamaha con il circuito di Philip Island.

Settima posizione per Luca Marini e la sua Honda (+0.559) davanti ad un sorprendente Pol Espargarò (+0.562). Al nono posto si è classificato Francesco Bagnaia (+0.640), con il pilota della Ducati che ha faticato ad inizio sessione per alcuni problemi sulla sua moto. Completa la Top-10 Pedro Acosta (+0.653).

Decisamente attardato Franco Morbidelli, appena diciassettesimo a quasi un secondo e mezzo da Bezzecchi (+1.414). Diciannovesimo Lorenzo Savadori (+1.486) davanti ad Enea Bastianini (+1.623) e a Michele Pirro (+2.548).

RISULTATI FP MOTOGP GP AUSTRALIA 2025

1 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’26.492 28 28 348.4

2 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’26.783 28 28 0.291 0.291 347.3

3 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’26.912 19 23 0.420 0.129 346.1

4 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’26.926 21 26 0.434 0.014 341.8

5 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’26.945 26 27 0.453 0.019 341.8

6 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’27.006 18 23 0.514 0.061 346.1

7 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’27.051 24 24 0.559 0.045 350.6

8 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’27.054 22 23 0.562 0.003 351.8

9 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’27.132 20 21 0.640 0.078 345.0

10 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’27.145 19 24 0.653 0.013 352.9

11 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’27.150 24 24 0.658 0.005 340.7

12 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’27.269 27 27 0.777 0.119 349.5

13 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’27.309 24 24 0.817 0.040 349.5

14 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’27.319 26 26 0.827 0.010 347.3

15 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’27.376 25 25 0.884 0.057 347.3

16 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’27.696 27 27 1.204 0.320 348.4

17 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’27.906 24 25 1.414 0.210 346.1

18 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’27.920 27 28 1.428 0.014 345.0

19 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’27.978 26 27 1.486 0.058 349.5

20 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’28.115 22 22 1.623 0.137 350.6

21 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.040 16 18 2.548 0.925 340.7

22 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’29.112 23 24 2.620 0.072 337.5