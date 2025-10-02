Moto3, la tappa di Mandalika potrebbe ulteriormente avvicinare Rueda al suo titolo

Se Marc Marquez ha già potuto festeggiare il titolo iridato in concomitanza con il Gran Premio del Giappone sul tracciato di Motegi, il prossimo in ordine di tempo sarà, a meno di clamorosi scossoni, José Antonio Rueda. Il pilota del team Red Bull KTM Ajo, infatti, attende solamente la matematica per mettere le mani sul suo primo trionfo.

Dopo il secondo posto conquistato nella trasferta nipponica, il pilota classe 2005 nativo di Siviglia ha raggiunto un margine di vantaggio sugli inseguitori assolutamente rasserenante. Angel Piqueras, infatti, insegue a 93 lunghezze, mentre Maximo Quiles, David Munoz e Alvaro Carpe sono ben oltre i 100 punti di ritardo. In poche parole, il count-down è ufficialmente scattato. Con 25 punti ad appuntamento, i punti ancora in palio sono 125.

Ne mancano davvero pochi per José Antonio Rueda per chiudere i conti, dunque. La prossima tappa del calendario, il Gran Premio di Indonesia, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2025, potrebbe ulteriormente avvicinare lo spagnolo al titolo mondiale. Il tracciato di Mandalika solitamente regala sempre emozioni e sorprese. Cosa dovremo attenderci dalla gara?

Stiamo vivendo un finale di stagione quanto mai particolare, con tanti piloti differenti in grado di centrare la vittoria e, molto probabilmente, sarà così anche nella tappa indonesiana. In casa Italia, invece, cosa potremo aspettarci? I nostri portacolori proveranno a puntare ad un podio che manca ormai da tempo immemore (l’ultimo lo ha conquistato Matteo Bertelle a Silverstone) o, quantomeno, ad essere protagonisti. Dennis Foggia, Guido Pini e tutti gli altri sono chiamati alla riscossa dopo troppo anonimato.