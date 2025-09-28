Moto3, David Muñoz vince a Motegi e precede José Antonio Rueda. 7° Guido Pini

Lo spagnolo David Muñoz si è imposto nel GP del Giappone, 17° appuntamento del Mondiale 2025 di Moto3. Nella minima cilindrata il pilota iberico, in sella alla KTM LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP, è riuscito a precedere chi sembrava potesse essere il favorito per la conquista del successo, ovvero il leader del campionato, José Antonio Rueda (KTM Red Bull KTM Ajo)

Muñoz ha messo sul tracciato tutta la sua velocità e riuscendo, al termine dei 17 giri previsti, a precedere il connazionale di 1.618 e l’altro spagnolo Máximo Quiles (KTM CFMOTO Gaviota Aspar Team) di 2.203. A completare la top-5 sono stati l’argentino Valentín Perrone (KTM Red Bull KTM Tech3) a 2.336 e l’iberico Adrian Fernandez (Honda Leopard Racing) a 3.853.

In ottica classifica generale, visto l’11° posto di Ángel Piqueras (KTM MT Helmets – MSI), Rueda ha l’opportunità di allungare nella graduatoria, potendo vantare un margine di vantaggio pari a 93 punti, mancando sei round al termine del Mondiale. Un tesoretto importante che il centauro del Red Bull KTM Ajo potrà gestire.

In casa Italia il migliore è stato il giovane Guido Pini, classificato al settimo posto sulla KTM LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (+5.617). In top-10 hanno terminato anche Luca Lunetta (Honda SIC58 Squadra Corse) nono a 11.955 e Dennis Foggia (KTM CFMOTO Gaviota Aspar Team) 10° a 21.113. Più distanziati gli altri centauri del Bel Paese: 13° Matteo Bertelle (KTM LEVELUP-MTA), 15° Stefano Nepa (Honda SIC58 Squadra Corse), 17° Marco Morelli (Honda GRYD – Mlav Racing) e 20° Riccardo Rossi (Honda Rivacold Snipers Team).

CLASSIFICA GP GIAPPONE MOTO3 2025

1 David Muñoz 64 – 1:56.253 17 216.0 KTM LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP

2 José Antonio Rueda 99 +1.618 1:55.814 17 216.0 KTM Red Bull KTM Ajo

3 Máximo Quiles 28 +2.203 1:56.458 17 221.3 KTM CFMOTO Gaviota Aspar Team

4 Valentín Perrone 73 +2.336 1:56.423 17 220.8 KTM Red Bull KTM Tech3

5 Adrián Fernández 31 +3.853 1:56.620 17 216.8 Honda Leopard Racing

6 Ryusei Yamanaka 6 +5.496 1:56.528 17 217.3 KTM MT Helmets – MSI

7 Guido Pini 94 +5.617 1:56.549 17 217.3 KTM LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP

8 Joel Kelso 66 +5.771 1:56.287 17 219.5 KTM LEVELUP-MTA

9 Luca Lunetta 58 +11.955 1:57.985 17 213.8 Honda SIC58 Squadra Corse

10 Dennis Foggia 71 +21.113 1:56.634 17 215.5 KTM CFMOTO Gaviota Aspar Team

11 Ángel Piqueras 36 +21.326 1:56.504 17 216.0 KTM MT Helmets – MSI

12 Jacob Roulstone 12 +21.568 1:56.370 17 219.9 KTM Red Bull KTM Tech3

13 Matteo Bertelle 18 +21.528 1:56.814 17 218.1 KTM LEVELUP-MTA

14 Álvaro Carpe 83 +21.669 1:56.471 17 222.2 KTM Red Bull KTM Ajo

15 Stefano Nepa 82 +22.631 1:57.116 17 216.4 Honda SIC58 Squadra Corse

16 Cormac Buchanan 14 +24.383 1:57.790 17 214.7 KTM DENSSI Racing – BOE

17 Marco Morelli 95 +27.887 1:59.996 17 215.1 Honda GRYD – Mlav Racing

18 Eddie O’Shea 8 +29.201 1:59.141 17 215.1 Honda GRYD – Mlav Racing

19 Ruche Moodley 21 +35.122 1:58.438 17 215.5 KTM DENSSI Racing – BOE

20 Riccardo Rossi 54 +35.305 1:58.016 17 216.0 Honda Rivacold Snipers Team

21 Scott Ogden 19 +1:08.971 2:01.651 17 212.1 KTM CIP Green Power

RITIRATI

David Almansa 22 -2 giri 1:55.880 15 218.6 Honda Leopard Racing

Taiyo Furusato 72 -9 giri 1:57.414 8 214.7 Honda Honda Team Asia

Noah Dettwiler 55 -16 giri 2:07.332 1 217.7 KTM CIP Green Power

Arbi Aditama 93 NC – – – Honda