Mondiali taekwondo 2025 oggi: orari 30 ottobre, tv, programma, streaming, italiani in gara

Settima e ultima giornata di gare a Wuxi per i Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, appuntamento principale della stagione valevole come prima rassegna iridata del nuovo ciclo olimpico verso i Giochi di Los Angeles 2028. Quest’oggi verranno assegnate le medaglie in due categorie di peso, una femminile (-53 kg) ed una maschile (-74 kg).

L’Italia guarda al futuro e schiera due giovani promesse in rampa di lancio al debutto assoluto in un Mondiale con l’obiettivo di fare esperienza ed imparare il più possibile dai migliori atleti al mondo. Angelo Mangione conquistò un titolo mondiale junior nel 2022 e adesso sogna di fare strada tra i senior nei -74 kg a 18 anni nonostante un tabellone estremamente complicato, mentre la 17enne Anna Frassica è quasi all’esordio in una competizione internazionale senior nella -53 kg.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming dell’ultima giornata dei Mondiali 2025 di taekwondo. Tutti i match saranno visibili in diretta streaming su worldtaekwondo.org e sul canale Youtube di World Taekwondo fino ai quarti, con semifinali e finali su Olympic Channel; in diretta live testuale su OA Sport dagli ottavi in poi.

CALENDARIO MONDIALI TAEKWONDO OGGI

Giovedì 30 ottobre

2.00 Preliminari -74 kg uomini e -53 kg donne

8.00 Ottavi e quarti di finale -74 kg uomini e -53 kg donne

10.30 Semifinali e finali -74 kg uomini e -53 kg donne

PROGRAMMA MONDIALI TAEKWONDO OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canale Youtube di World Taekwondo e worldtaekwondo.org fino ai quarti, poi semifinali e finali su Olympic Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport (dagli ottavi in poi).

MONDIALI TAEKWONDO 2025: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Angelo Mangione (74 kg) e Anna Frassica (53 kg).