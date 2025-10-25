Mondiali taekwondo 2025 oggi: orari 25 ottobre, tv, programma, streaming, italiani in gara

Tutto pronto a Wuxi per la seconda giornata dei Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, evento principale della stagione post-olimpico. Day-2 in cui verranno assegnati altri due titoli nella prima rassegna iridata del nuovo quadriennio a cinque cerchi verso i Giochi di Los Angeles 2028, con protagoniste le categorie -49 kg femminile e -63 kg maschile.

L’Italia schiera due giovani outsider (entrambi classe 2004) dopo aver mancato l’appuntamento con il podio ieri, ma servirà una grande impresa per sbloccare il medagliere della spedizione azzurra in Cina. Ilenia Matonti, presente alle Olimpiadi di Parigi 2024, si trova nell’ottavo di tabellone presidiato dalla tedesca n.1 del seeding Supharada Atesli, mentre il vincitore degli European Games 2023 Dennis Baretta rischia di entrare in rotta di collisione agli ottavi con il fortissimo sud coreano n.2 del seeding Jun Jang.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming della seconda giornata dei Mondiali 2025 di taekwondo a Wuxi. Tutti gli incontri odierni saranno visibili in diretta streaming su worldtaekwondo.org e canale Youtube di World Taekwondo fino ai quarti, con semifinali e finali su Olympic Channel; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI TAEKWONDO OGGI

Sabato 25 ottobre

3.00 Preliminari -63 kg uomini e -49 kg donne

9.00 Ottavi e quarti di finale -63 kg uomini e -49 kg donne

12.00 Semifinali e finali -63 kg uomini e -49 kg donne

PROGRAMMA MONDIALI TAEKWONDO OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canale Youtube di World Taekwondo e worldtaekwondo.org fino ai quarti, poi semifinali e finali su Olympic Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport (dagli ottavi in poi).

MONDIALI TAEKWONDO 2025: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Ilenia Matonti (49 kg), Dennis Baretta (63 kg).