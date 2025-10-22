Mondiali ginnastica artistica 2025 oggi: orari 22 ottobre, tv, streaming, italiani in gara, ordine di rotazione

Oggi mercoledì 22 ottobre va in scena la quarta giornata dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Sulle pedana di Jakarta (Indonesia) si assegneranno le prime medaglie di questa rassegna iridata: spazio alla finale del concorso generale individuale maschile, che incomincerà alle ore 13.30. Si preannuncia un all-around particolarmente serrato, avvincente ed equilibrato, al termine del quale verrà incoronato il nuovo Imperatore della Polvere di Magnesio.

Il giapponese Daiki Hashimoto si presenta con il miglior punteggio del turno di qualificazione (83.065) e proverà a difendere lo scettro, ma dovrà vedersela con una concorrenza spietata: lo svizzero Noe Seifert (82.499), il cinese Boheng Zhang (82.331), il suo connazionale Shinnosuke Oka (Campione Olimpico di Parigi 2024, ma dodicesimo in qualifica con 78.731 a causa di qualche errore). Gli altri pretendenti di rango sembrano essere il russo Daniel Marinov, il cinese Cong Shi, lo svizzero Florian Langenegger. Non ci saranno italiani in gara.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di oggi (mercoledì 22 ottobre) ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e in diretta streaming su Rai Play, garantita la diretta live testuale integrale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Indonesia sono cinque ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA OGGI

Mercoledì 22 ottobre

Ore 13.30 Concorso generale individuale maschile (all-around), finale – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI AI MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA

Non ci saranno italiani in gara nella finale dell’all-around maschile.