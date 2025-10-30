MLB World Series 2025: i Blue Jays vincono gara-5, i Dodgers spalle al muro

‎‏Il controsorpasso dei Blue Jays. La squadra di Toronto ha vinto gara-5 valida per le World Series MLB di baseball, battendo per 6-1 i Dodgers portandosi così 3-2 nella serie. Los Angeles adesso è spalle al muro.

Parte subito forte la formazione canadese che, già nel primo inning, mette a referto due punti sfruttando il fuoricampo di Davis Schneider e quello di Vladimir Guerrero. Tuttavia, dopo una seconda ripresa di assestamento, i Dodgers accorciano le distanze con un altro homers, stavolta ad opera di Enrique Hernandez.

Ma sarà incredibilmente l’unico squillo della partita, perché nel turno successivo i lBue Jays ripristinano immediatamente le distanze iniziali con un triplo a destra di Daulton Varsho che consente a Teoscar Hernandez di andare a segno, preludio della base su ball di Guerrero e del singolo di Bo Bichette che portano al settimo round il tabellino sul 5-1.

Il colpo di grazia arriva invece all’ottavo, quando un singolo di Isiah Kiner-Falefa consente ad Ernie Clement di mettere a referto il sesto punto del match. Gara-6 si giocherà nella notte tra venerdì e sabato a partire dalle ore 1:00.