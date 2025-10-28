MLB World Series 2025: i Dodgers si prendono gara-3 dopo una maratona di 18 innning e si portano avanti nella serie

Una partita semplicemente folle. Non ci sono altre parole per descrivere la gara-3 valida per le World Series 2025 di baseball, che ha visto i Dodgers imporsi sui Blue Jays per 5-6 dopo la maratona titanica di sei ore contrassegnate da 18 inning tra le mura amiche. La serie adesso è sul 2-1 per Los Angeles.

Non se la dimenticheranno facilmente la disputa gli spettatori di casa, esaltati dalla propria squadra fin dalle prime battute: al secondo inning infatti Teoscar Hernandez mette a referto il primo sigillo con un fuoricampo, preludio di un altro homers da un punto, stavolta segnato dalla leggenda Ohtani nella seconda ripresa.

Toronto però non ci sta e, al quarto turno, ribalta tutto segnando ben quattro timbri prima con un fuoricampo da tre di Kirk, poi con un sacrificio di Gimenez. Arriva però subito Ohtani, al quinto, consegna un doppio a sinistra che consente ad Hernandez di andare a segno ed accorciare le distanze. Succederà immediatamente dopo con un singolo di Freeman e il conseguente punto sempre del nipponico.

Dopo un sesto inning terminato con un nulla di fatto, le due formazioni si rendono artefici di un botta e risposta al settimo: Toronto prova ad andare avanti con Bo Bichette grazie a ad un singolo a sinistra, poi Ohtani regala un nuovo pareggio. La disputa quindi si arena sul cinque pari, dando avvio ad una serie infinita di riprese, in cui nessuna delle squadre riesce a trovare il colpo vincente. Ci riusciranno solo i Dodgers al diciottesimo atto, con un fuoricampo di Freddie Freeman. Nella notte tra martedì e mercoledì si svolgerà gara-4.