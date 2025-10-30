Milano vince finalmente al Forum in Eurolega. L’Olimpia si rilancia con un bel successo contro il Paris

L’Olimpia Milano si sblocca in casa in Eurolega e trova una preziosissima vittoria nell’ottavo turno di Eurolega. Al Forum la squadra di Ettore Messina supera 86-77 il Paris Basketball e si rilancia dopo le due sconfitte di misura contro Valencia e Barcellona. Una vittoria fondamentale anche per la classifica di Milano, che ora ha un record di 3-5 e si avvicina proprio ai francesi (4-4) e alla zona playoff. Nel prossimo turno (venerdì 7) ci sarà una delicatissima trasferta in casa dell’Efes.

Il miglior marcatore di Milano è Devin Booker con 13 punti, ma in doppia cifra chiudono anche Armoni Brooks (12), Shavon Shields (10) e Nico Mannion (10). Alla fine è arrivato il contributo un po’ da tutti i propri giocatori (a parte Diop e Tonut) per Messina, che può essere soddisfatto della prestazione di squadra. Ai francesi non bastano i 24 punti di Nadir Hifi, che nel primo tempo era fermo clamorosamente ad un solo canestro dal campo segnato.

Dopo quasi quattro minuti il tabellone segna solo 3-2 per i francesi. Milano finalmente si sblocca ed una schiacciata di Booker vale il +6 (9-3), ma arriva il controparziale dei francesi che trovano il nuovo vantaggio con M’Baye. Dalla panchina esce Sestina che ha un buon impatto offensivo e con Shields guida il break milanese, che permette all’Olimpia di essere avanti di otto punti alla prima sirena con anche la tripla di Nico Mannion (23-15).

Il canestro ha fatto bene al play italiano, che con un’altra tripla riesce a dare il +11 a Milano. L’Olimpia mette grande pressione in difesa ed il Paris va decisamente in difficoltà; mentre in attacco Milano è molto fluida e la tripla di Guduric vale addirittura il +16 (37-21). Il vantaggio milanese diventa sempre più evidente quando Sestina appoggia al vetro il +21 (43-21). A due minuti dal termine del primo tempo Hifi segna i primi due punti della sua partita, ma questo non sblocca Parigi e Milano chiude avanti all’intervallo sul 47-27.

Hifi apre il terzo quarto con un gioco da tre punti, ma Ricci e Shields replicano immediatamente per il +22 milanese. I francesi provano a diminuire lo svantaggio, ma l’Olimpia sembra rispondere colpo su colpo, con l’appoggio di Dunston al ferro che ancora il +18 a tre minuti dalla fine (64-46). Il finale di quarto, però, è tutto di marca francese, con Hifi che si sblocca anche da tre punti e porta il Paris sotto di quattordici punti a dieci minuti dalla fine (67-53).

Hifi è infuocato in avvio di ultimo quarto e da solo costruisce un parziale di 6-0, mentre Milano sbaglia tutte le conclusioni dal campo (alcune molto semplici) nei primi due minuti. L’Olimpia è nel panico, ma Shields riesce a sbloccarla con una tripla fondamentale. Booker torna a fare la voce grossa sotto i tabelloni e l’ex Bayern è un fattore nel mini parziale milanese che vede anche la tripla di Guduric per il nuovo +17 (78-61). Guduric commette fallo antisportivo e il Paris torna sul -10 con uno scatenato Hifi, ma Brooks dall’angolo respinge ancora i francesi (82-69). L’appoggio al vetro di Booker scaccia via poi tutti i fantasmi e alla fine l’Olimpia vince 86-77.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – PARIS BASKETBALL 86-77 (23-15, 24-12, 20-26, 19-24)

Milano: Mannion 10, Ellis 7, Booker 13, Tonut, Bolmaro 4, Brooks 12, Ricci 9, Guduric 7, Diop, Shields 10, Dunston 6, Sestina 8

Paris: Hifi 24, Cavaliere, Robinson 11, Herrera 11, Ayayi 2, Dokossi, Faye 6, Bako 3, M’Baye 4, Ouattara 7, Hommes 2, Willis 7