Matteo Malucelli vince il Tour of Taihu Lake! Volata finale a Wuxi e classifica dominata

Matteo Malucelli ha vinto la classifica generale del Tour of Taihu Lake, corsa a tappe di livello Pro disputata in Cina. Il ciclista italiano si è imposto nella quarta e ultima frazione, trionfando sul traguardo di Wuxi dopo 137,5 km pianeggianti: successo allo sprint per l’alfiere della XDS Astana, che si è lasciato alle spalle l’estone Martin Laas (Quick Pro Team) e il belga Steffen De Schuyteneer (Lotto), nona piazza per Enrico Zanoncello (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) e undicesimo posto per Attilio Viviani (Team Solution Tech-Vini Fantini).

Il quasi 32enne nativo di Forlì (spegnerà le candeline il prossimo 20 ottobre) ha corso da autentico padrone in terra asiatica, dove aveva vinto la prima tappa a Najing, era stato secondo nella frazione di Suzhou Wujiang e poi quarto in quella terminata a Binhan Village. Il momento è davvero eccellente per Matteo Malucelli, che al recente Tour de Langkawi (sempre livello Pro) aveva alzato le braccia al cielo in ben tre occasioni.

Ottavo successo stagionale e diciassettesimo in carriera per il romagnolo, che ha prevalso nella generale con un vantaggio di 18 secondi sul polacco Stanislaw Aniolkowski (Cofidis) e 19” sul belga Steffen De Schuyteneer (Lotto). Decimo posto per Enrico Zanoncello a 27 secondi.