LIVE Sonego-Humbert, ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: l’azzurro fiuta l’impresa!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto di finale Italia-Francia da Stoccolma, si giocano un posto in semifinale dell’ATP 250 in Svezia infatti Lorenzo SONEGO e Ugo Humbert.

Una sfida che è andata in scena varie volte, a livello Slam e in Masters 2000, e che ha visto prevalere la testa di serie n.4 per 5 volte contro le 3 del torinese. Sonego è tornato a vincere due match consecutivi sul campo qui, dopo che c’era riuscito ‘solo’ negli Slam (Wimbledon e Australian Open) nella stagione corrente. Si tratta del secondo quarto di finale stagionale dopo il 250 di Marsiglia, quando però giunse fin lì grazie ad un ritiro.

L’azzurro è l’unico superstite della compagine azzurra, che ha visto Matteo Berrettini proprio sconfitto dal francese nella giornata di ieri per 7-6, 6-3. Una vittoria dell’azzurro oggi a vendicare il compagno di Nazionale varrebbe 45 punti che lo isserebbero provvisoriamente al 43° posto mondiale. L’obiettivo di Sonego è di tornare in semifinale nel circuito maggiore dopo Winston Salem 2024, torneo che poi vinse.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della partita che vale un posto in semifinale a Stoccolma (SWE) tra Lorenzo SONEGO e Ugo Humbert. Si gioca alle ore 12:00, vi aspettiamo!