LIVE Real Madrid-Roma, Champions League calcio femminile in DIRETTA: esordio da brividi

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Real Madrid e Roma, valida per il primo turno del girone della UEFA Women’s Champions League 2025. La sfida si svolgerà all’ Estadio Alfredo Di Stefano di Madrid.

La partita odierna fa parte della prima giornata dei gironi della UEFA Women’s Champions League. Sono 18 le squadre partecipanti, e la modalità è la medesima della Champions League maschile. Cambia solo il numero di partite, che non è otto ma sei. Per approdare ai gironi la Roma ha superato in ordine Aktobe W, Sparta Praga e Sporting Lisbona. Con le portoghesi, unico match in cui erano previsti andata e ritorno, la squadra capitolina aveva perso la prima in casa, riuscendo poi a rimontare a Lisbona. Le madrilene, invece, hanno affrontato l‘Eintracht Francoforte riuscendo a vincere sia all’andata che al ritorno.

La Roma ha vinto la prima e unica giornata di serie A, battendo 4-0 il Parma. Il Real Madrid si trova già alla sesta partita di campionato, quinto in classifica con 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Le madrilene l’anno scorso sono riuscite a raggiungere i quarti di finale in Champions, dove sono state eliminate dall’Arsenal. Le spagnole erano riuscite a vincere per 2 a 0 all’andata, ma le inglesi avevano chiuso il ritorno con un 3 a 0. Le giallorosse, invece, sono state eliminate ai gironi (fino all’edizione 2024/2025 i gironi erano composti da gruppi di quattro squadre ciascuno), dove sono arrivate terze con nove punti.

Il Real Madrid sembra la favorita di oggi. Mai, però, dare per sconfitte le ragazze di Luca Rossettini che hanno disputato un grande pre campionato, e hanno confermato la condizione nel match di campionato contro il Parma. Le ragazze, capitanate da Manuela Giugliano, vanno in cerca di una grande prestazione per iniziare al meglio il cammino europeo.

Il match fra Real Madrid e Roma, valido per il primo incontro nel girone unico della UEFA Women's Champions League. L'inizio è previsto per le 18.45.