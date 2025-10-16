LIVE MotoGP, GP Australia 2025 in DIRETTA: occasione per tanti senza Marc Marquez

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio di Australia, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sullo splendido tracciato di Phillip Island si inizierà a scendere in pista in vista di un fine settimana quanto mai particolare, dato che lo vivremo senza il fresco campione del mondo Marc Marquez, per cui sarà una sorta di “liberi tutti” che i piloti della classe regina proveranno a sfruttare.

Il campione del mondo, ko dopo l’incidente con Marco Bezzecchi al via del Gran Premio di Indonesia, lascerà campo aperto a tutti. Chi ne approfitterà? Vedremo se la risposta sarà “Pecco Bagnaia”. Il pilota due-volte iridato ha vissuto una settimana davvero incredibile. Dominante a Motegi con una sontuosa doppietta, salvo poi crollare a Mandalika con il peggior weekend forse della sua carriera. Sarà in grado di rialzarsi in Australia?

Tra gli altri piloti che proveranno a inserirsi non mancherà, ovviamente, Alex Marquez a caccia dei punti per blindare il secondo posto in classifica generale, mentre Marco Bezzecchi, il pilota più in forma del momento, dovrà scontare due long lap penalty nella gara lunga come penalità per la caduta provocata a Marc Marquez. Attenzione anche a Pedro Acosta, Fermin Aldeguer, reduce dalla splendida prestazione indonesiana, quindi Fabio Quartararo che proverà a spingere la sua Yamaha in alto.

Il venerdì del Gran Premio di scatterà alle ore 01.45 italiane con la prima sessione di prove libere, mentre le pre-qualifiche, che andranno a definire la top10 che eviterà la Q1 in occasione delle qualifiche, scatterà alle ore 06.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della MotoGP sullo splendido tracciato di Phillip Island. Buon divertimento!