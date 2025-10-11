LIVE Djokovic-Vacherot, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: il monegasco sogna di allungare la favola

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di semifinale del Masters 1000 di Shanghai 2025 attesissima tra il 24 volte campione Slam Novak DJOKOVIC e il semi-sconosciuto dal Principato di Monaco Valentin VACHEROT.

La favola del giocatore monegasco, fino a prima di questo torneo posizionato al 204° posto del ranking mondiale, pare non volere finire mai! Aveva iniziato rimontando un parziale nel 1° turno di qualificazioni all’USA Basavareddy, per poi liquidare un altro giovane nord americano, il canadese Liam Draxl al turno decisivo. E’ poi iniziata una clamorosa, incredibile cavalcata che lo ha portato a sconfiggere in tromba Laslo Djere, Alexander Bublik, Tomas Machac (per ritiro), Tallon Griekspoor e Holger Rune. Live è numero 92 del mondo, se vince anche oggi sarebbe 58!

Il tennis pesante e dal servizio poderoso del rappresentante del piccolo stato della Costa Azzurra potrebbe anche infastidire il roccioso ex numero uno del mondo, che cerca il 101° torneo della carriera a Shanghai, dove si è imposto già la bellezza di 4 volte. Resta un mistero la presenza del serbo alle ATP Finals, l’impressione che a lui interessi giocare solo dove e quando vuole, senza preoccuparsi del prestigio dell’evento. Oggi, chiaramente, parte stra-favorito per issarsi per la SESSANTESIMA volta nell’ultimo atto di un torneo di questa caratura.

La prima semifinale vedrà impegnati Arthur Rinderknech, cugino di Vacherot e Daniil Medvedev! Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di semifinale del Masters 1000 di Shanghai 2025 attesissima tra il 24 volte campione Slam Novak DJOKOVIC e il monegasco Valentin VACHEROT. Si comincia alle ore 10:30!